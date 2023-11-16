Росіяни вдарили по ТЕС у прифронтовому регіоні [ Редагувати ]
Електроенергія та водопостачання були припинені в одному з населених пунктів в результаті атаки російських військ на теплоелектростанцію, яка знаходиться у прифронтовому регіоні України.
Про це повідомили у ДТЕК 16 листопада.
Російські терористи знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. Через обстріли окупантів на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання, - вказано в заяві.
Обійшлося без постраждалих, але один з населених пунктів поруч із станцією залишився без електропостачання та водопостачання.
Після припинення ворожих обстрілів енергетичні робітники розпочали ліквідацію наслідків атаки і протягом ночі швидко відновили електропостачання. Наразі тривають заходи з відновлення водопостачання.
Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми, - наголосили в ДТЕК.
Нагадаємо, у ніч на 16 листопада в Волгоградській області російської федерації сталася пожежа на території військової частини.
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