Електроенергія та водопостачання були припинені в одному з населених пунктів в результаті атаки російських військ на теплоелектростанцію, яка знаходиться у прифронтовому регіоні України.

Про це повідомили у ДТЕК 16 листопада.

Російські терористи знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. Через обстріли окупантів на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання, - вказано в заяві.

Обійшлося без постраждалих, але один з населених пунктів поруч із станцією залишився без електропостачання та водопостачання.

Після припинення ворожих обстрілів енергетичні робітники розпочали ліквідацію наслідків атаки і протягом ночі швидко відновили електропостачання. Наразі тривають заходи з відновлення водопостачання.

Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми, - наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада в Волгоградській області російської федерації сталася пожежа на території військової частини.