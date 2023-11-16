У вівторок, 14 листопада, на окупованій Запорізькій АЕС стався частковий відключення електропостачання. Відключення одного з енергоблоків було спричинене діями окупантів та працівників "Росатома".

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома".

За їхніми даними, відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, і відновлення роботи було забезпечено дизель-генераторами та системами безпеки, які функціонували протягом 90 хвилин.

У цей час окупаційне керівництво станції зʼясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели своїми некомпетентними діями, - йдеться у повідомленні.

Ці дані підтвердили інспектори МАГАТЕ, які перебувають на території тимчасово окупованої атомної станції.

Через цілковиту непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов. Водночас перебування рашистів на найбільшому атомному обʼєкті Європи загрожує ядерній та радіаційній безпеці, - наголосили в енергетичній компанії.

Нагадаємо, на окупованій Запорізькій атомній електростанції та в місті-супутнику Енергодарі зменшилася кількість російських військових. Ймовірно, загарбників переводять на фронт.