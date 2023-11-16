У Конгресі США обговорили загрози військових конфліктів з Росією та Китаєм. Не виключили застосування ядерної зброї.

У середу 15 листопада у Комітеті Палати представників США зі збройних сил пройшли слухання, присвячені висновкам звіту. Його представила призначена Конгресом комісія про стратегічну позицію США.

У звіті йдеться про загрози з боку Росії та Китаю, а також про шляхи стримування можливих конфліктів з боку США та їх союзників.

У США схвильовані тим, що Росія володіє найбільшим та найрізноманітнішим ядерним арсеналом у світі. Голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Роджерс наголосив, що арсенал РФ збільшується, бо її потужності здатні виробляти сотні боєголовок на рік.

"Найбільш тривожним є запас нестратегічної ядерної зброї, яка не обмежена жодним договором, і де Росія має перевагу 10 до 1 над США", - заявив Роджерс.

Звіт наголошує, що ризик масштабного ядерного конфлікту залишається невеликим, але збільшується ризик використання ядерної зброї, зокрема і на території США. А от ризик військового конфлікту з Росією та Китаєм або обома, хоч і не є неминучим, але виріс.