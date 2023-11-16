Обстріл багатоповерхівки в Селидовому: знайдено тіло ще одної жертви [ Редагувати ]
Кількість загиблих на місці удару по багатоповерхівці у Селидовому Донецької області, який стався 15 листопада, зросла. Під завалами знайшли третю жертву.
"Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої особи на місці частково зруйнованої внаслідок обстрілу житлової 4-поверхівки", - йдеться в повідомленні.
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