В Повітряних силах показали, як вночі збивали ворожі "шахеди" [ Редагувати ]
Сили ППО збили 16 дронів-камікадзе, якими росія обстріляла Україну в ніч проти четверга, 16 листопада. У Повітряних силах показали кадри "приземлення" ворожих цілей.
Відео опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"На відео - знищення "шахедів" підрозділами повітряних командувань "Південь" та "Захід", - написав він.
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