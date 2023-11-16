В Києві 20-річна дівчина влаштувала п'яне ДТП, двоє людей загинули [ Редагувати ]
В Києві затримали 20-річну дівчину, яка влаштувала смертельну ДТП у Голосіївському районі, внаслідок якої загинули двоє людей.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Аварія за участі "Тойоти" й "Ауді" сталась 14 листопада близько о 20:00. Внаслідок ДТП загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир "Тойоти". Водійка "Ауді" втекла з місця пригоди.
"Для встановлення її місцезнаходження та затримання на території столиці були орієнтовані усі наряди поліції. Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали другу учасницю події - водійку "Ауді", та з’ясували деталі правопорушення", - пише пресслужба.
Виявилось, що за деякий час до аварії знайомий жінки дозволив їй прокататись на автомобілі попри те, що вона перебувала напідпитку. Після аварії чоловік та жінка втекли з місця події.
Також з'ясувалось, що в червні поточного року суд позбавив дівчину права керування транспортними засобами через керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння.
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