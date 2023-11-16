У Києві нещодавно фіксувалися поодинокі випадки скарлатини у школах, а загалом з початку поточного року у столиці було зареєстровано кілька сотень випадків захворювання. При цьому динаміка на сьогодні, 16 листопада, не вказує на спалах.

У відомстві зазначили, що лише за 10 місяців 2023 року в Києві було зареєстровано 375 випадківзахворювання на скарлатину.

"З них 372 випадки - серед дітей до 17 років. Найбільше серед дітей, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади", - розповіли медики.

Так, поодинокі випадки фіксувалися у різних групах та класах, і вони характерні серед захворювань, які щорічно реєструють в Україні.

У МОЗ розповіли про посилення протиепідемічних заходів у школах.

Фахівці столичного ЦКПХ провели епідрозслідування випадків. Зокрема, був огляд кола контактних осіб та пройшло інформування навчальних закладів про протиепідемічні заходи.

"Наразі динаміка захворювання не вказує на спалах. Наприклад, у 2019 році у столиці було зафіксовано 1996 випадків скарлатини. У 2020 році - 656 випадків. У країнах з помірно холодним і вологим кліматом, як в Україні, випадки захворювання здебільшого реєструють восени і взимку.", - пояснюють у МОЗ.