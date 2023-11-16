Похолодання та сніг в Україні слід очікувати вже завтра, 17 листопада. Правда, вони прийдуть не всюди, а лише у західних регіонах.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Поки що підбирається похолодання та мокрий сніг на західну частину України", - констатувала вона.

Як зазначила синоптик, через активний циклон Linus саме в західних областях України очікується хмарна волога погода із дощем та мокрим снігом.

"До негоди приєднається сильний вітер південно-східного напрямку. Невеликі дощі можливі у східній частині України. На решті території у п'ятницю істотних опадів не передбачається", - додала Діденко.

Що стосується температури повітря, то в Україні вона завтра буде низькою.

"Найближчої ночі на заході та півночі від +3...-3, на решті території +2...+7 градусів. А впродовж дня 17 листопада очікується +3...+8 градусів, на півдні +7...+11 градусів", - додала синоптик.

У Києві завтра буде хмарна погода, але без опадів. Вночі +1...+3 градуси, на околицях до -1 градуса, вдень у п'ятницю близько +4 градусів.