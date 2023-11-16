Росія більше не може використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Цьому посприяло створення Україною першого у світі флоту морських дронів.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час виступу на Парламентській асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).

Він зазначив, що Україна змогла показати, як співпраця між народами Чорноморського регіону здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства. Зокрема, йдеться і про захист західної частини Чорного моря. Це дозволило Україні відкрити морські експортні коридори, попри російську блокаду.

"Ми змогли перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі й створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що Україні першою у світі створила флот морських дронів, щоб протистояти Росії у Чорному морі.

"Хочу відзначити й те, що тепер - як один із головних результатів наших дій - Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу", - підкреслив глава держави.

Президент України закликав посилювати співпрацю у Чорноморському регіоні.