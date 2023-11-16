Фото: президенти США та Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін

Вчорашня зустріч президентів США та Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско стала гарним сигналом для світу, та продемонструвала прагнення до нового глобального порядку та стабільності.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в Telegram.

Оцінюючи переговори лідерів Штатів та КНР на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у середу, Подоляк висловився про "обережний оптимізм".

"Це чудовий сигнал світу: діалог замість конфронтації, новий глобальний порядок, обов'язковість правил, стабільність і передбачуваність", - вважає Подоляк.

Також він розцінює проведення переговорів між президентами США та Китаю та укладання ними низки домовленостей як доказ повної втрати Росією впливу на глобальні процеси на світовому рівні.

"І друге: Росію остаточно вилучено з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси. Росія майже несуб'єктна", - зазначив представник ОП.

Причиною цього, за словами Подоляка, є те, що Кремль робить ставку на хаос, руйнування, підтримку насильства як інструменту зовнішньої політики, а також "має огидну репутацію, об яку не можна бруднитися".

"Усього цього не треба тим, хто хоче бачити горизонти, майбутнє, взаємні обмежувальні правила", - резюмує Подоляк.