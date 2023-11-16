Чергова партія сезонного спорядження надійшла до військових, що сьогодні боронять Україну, від мецената Вадима Столара та команди його Благодійного фонду. Таку інформацію оприлюднено на інтернет-сторінці БФ, де підкреслюється, що допомогу реалізовано у межах постійного проєкту “++ для ЗСУ”.

Команда Вадима Столара системно допомагаєзахисникам від початку вторгнення

“З початком війни я і моя команда активно підтримуємонаших військових. Ми постійно відправляємо їм на допомогу транспортні засоби, БПЛА, продукціюпередових технологій та предмети першої потреби, – сказав Вадим Столар, наголосивши на важливості не залишати поза увагою особисті речі бійців, які швидкозношуються. – Хоча держава відповідає за постійне та стандартизоване військове забезпечення, але є низка проблем, особливо під час війни. Тому наш Фонд взяв на себе зобов’язання надсилати як літнє, так і зимовеекіпірування для підтримки наших захисників”.

Надані бійцям набори екіпірування містять:

• бушлати;

• тактичні рюкзаки;

• тактичне сезонне взуття;

• термобілизну;

• шкарпетки;

• балаклави.

Волонтери команди Вадима Столара практикують індивідуальний підхід до запитів військових

Вадим Столар у своїй благодійній діяльностіспирається на команду волонтерів, які самовіддановитрачають свій час і сили, аби знайти, закупити, спакувати та відправити все необхідне для фронту.

“Ми використовуємо індивідуальний підхід до людей, які шукають допомоги, підбираючи екіпірування для бійців на основі їхніх унікальних фізичниххарактеристик. Це важливо для того, щоб захисникипочувалися максимально комфортно під час виконаннязавдань. І щоразу після того, як речі знаходять своїхадресатів, бійці або їхні родичі пишуть нам, що все ідеально підійшло, тож витрачаємо сили ми не дарма – і це дуже приємно усвідомлювати”, – констатуєволонтерка БФ Вадима Столара Наталія Приходько.

Відгуки, які залишають захисники у відповідь на отримані особисті речі, надихають волонтерів щебільш інтенсивно допомагати тим, хто цього потребує.

“Дякую за якісні та теплі речі, дуже доречно, розмірипідійшли, дякую вам за допомогу. Слава Україні!” – написав військовослужбовець Дмитро.

“Дуже дякуємо Фонду Вадима Столара за чудовізимові речі! Все якісне, зручне та за розміром. Особливо чоловіку сподобався рюкзак – він мріяв самепро такий. Дуже-дуже дякую всім співробітникам, волонтерам, засновникам та спонсорам Фонду. Цесправді велика допомога для бійців та їхніх родин (особливо таких як наша: родина ВПО, де є дитина, а тато встав на захист нашої країни). Дуже дякуємо за посилку, а особливо за емоції, бо сьогодні був дужерадісний для нас день – чоловіка відпустили на два днідодому, а тут одразу й посилка пришла з такими чудовими речами”, – зазначила Олена, чоловік якоївоює у лавах ЗСУ.

“Дякуємо команді БФ Вадима Столара, чоловікотримав посилку з екіпіруванням. Якраз вже час булозмінювати частину форми, бо внаслідок бойовоїроботи екіпірування часто псується та виходить з ладу. Всього вам доброго. Дякуємо, що не стоїте осторонь”, – наголосила дружина військового Наталія.