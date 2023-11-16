У четвер, 16 листопада, Білозерка в Херсонській області потрапила під масовані напади з боку терористів рфпризвели до трагічної втрати життя. Цю інформацію повідомлено у Telegram-каналі глави обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє - поранені. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села - без електропостачання.

За словами Прокудіна, як щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики почнуть роботу, аби якнайшвидше повернути світло в оселі цивільних.

За уточненою інформацією, постраждали пʼятеро людей. Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з-під завалів будинку.

Внаслідок обстрілу поранення отримали:

троє жінок, 28, 56 й 34 роки;

62-річний чоловік.

Усіх потерпілих було доставлено до лікарні.

Нагадаємо, що в Херсоні росіяни поцілили в автомобіль з мамою та двомісячною дитиною.