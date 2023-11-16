Не зупинився на блокпосту: у Сумській області силовики відкрили вогонь по авто [ Редагувати ]
У Сумській області силові структури відкрили вогонь по автомобілю, який не зупинився на блокпосту, виявивши, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Інформацію про це надала Державна прикордонна служба України.
Чоловік управляв авто "Lifan" і, наблизившись до контрольного пункту, ігнорував вимогу зупинитися, вирушивши далі. Під час переслідування втікача водій створив аварійну обстановку та реальну загрозу для життя і здоров'я правоохоронців.
Після попереджувального пострілу з боку прикордонників відбувся вогонь по колесах авто, що призвело до його зупинки. Під час перевірки водія виявили в стані алкогольного сп'яніння, результат алкотесту показав 2,06 проміле.
Зараз порушника передали працівникам Національної поліції.
Раніше у Києві п’яний водій на BMW протаранив припарковані авто і спровокував масову бійку.
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