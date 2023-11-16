В Україні нові мутації COVID: скільки їх та чим загрожують [ Редагувати ]
Станом на четвер, 16 листопада, у восьми областях України знайдено чотири нові мутації COVID-штаму "Омікрон".
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
Згідно з даними ЦГЗ, серед виявлених штамів є:
- XBB та його різновиди (XBB.1.16 "Арктур", XBB.1.42, XBB.1.5 "Кракен", XBB.1.9, XBB.2.3),
- HK.3, GE.1,
- EG.5 ("Еріс").
-
Зразки цих мутацій були виявлені в областях:
- Хмельницькій - 13,
- Чернігівській - 8,
- Черкаській - 8,
- Чернівецькій - 6,
- Львівській - 12,
- Київській - 11,
- Сумській - 10,
- Рівненській - 6.
Раніше ми писали про те, чи може зелений чай запобігти COVID-19: вчені здивували відповіддю.
по темі
У Києві нещодавно фіксувалися поодинокі випадки скарлатини у школах, а загалом з початку поточного року у столиці було зареєстровано кілька сотень випадків захворювання
MELOVIN розповів про свою невиліковну хворобу
Догляд за зачіскою - це важлива частина нашої рутини, і восени особливо вимагає підвищеної уваги до волосся
Ті випадки вірусу гепатиту А, які фіксуються в сусідніх областях - це поодинокі випадки, не повʼязані із спалахом у Вінниці
Фініки вважаються суперкорисними фруктами, здатними покращити здоров'я серця, кишечника та багато інших аспектів здоров'я