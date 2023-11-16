Яка ситуація зі скарлатиною у Києві та чи є спалах: відповідь МОЗ

У Києві нещодавно фіксувалися поодинокі випадки скарлатини у школах, а загалом з початку поточного року у столиці було зареєстровано кілька сотень випадків захворювання