Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження відносно попереднього радника Офісу президента України Олексія Арестовича. Про це повідомляє Національна поліція.

За інформацією від Нацполіції, група народних депутатів звернулася до них, повідомивши про можливе скоєння кримінального правопорушення громадянином України. Джерела РБК-Україна вказують на те, що йдеться про колишнього позаштатного радника Офісу президента, Олексія Арестовича.

Справа порушена за статтею 1 частина 383 Кримінального кодексу України, що стосується завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Ймовірно, це пов'язано з заявою Арестовича до Державного бюро розслідувань. У вересні цього року він, через суд, домігся відкриття справи народного депутата від партії "Голос" Наталії Піпи.

У жовтні 29 народних депутатів подали заяву в Національну поліцію проти колишнього радника Офісу президента, Олексія Арестовича. У заяві вказано ряд причин для розпочатку слідства:

Закон України №2310-IX від 19.06.2022 року встановлює строгі обмеження щодо публічного використання музичного продукту держави-агресора;

Львівська обласна рада ввела мораторій на публічне використання будь-якого російськомовного культурного продукту з 2018 року, що було схвалено Верховним Судом України;

Громадяни України активно захищають свої мовні та культурні права, особливо в умовах війни з росією, адже "Чия мова - того й влада".

Наталія Піпа також відреагувала на цю заяву у своєму Facebook, вказавши, що справу відкрито проти Арестовича.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов відповів на заяви екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича, який стверджував, що повернення України до кордонів 1991 року є практично неможливим.

Данілов натякнув, що Олексій Арестович рано чи пізно відповість за свої слова про вихід на кордони 1991 року.