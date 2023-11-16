Використання хімічної зброї: військовослужбовець розповів про спецшколи в рф [ Редагувати ]
У четвер, 16 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, який знаходиться на Купʼянському напрямку, розповів про оперативну ситуацію та про те, що в росії є спецшколи з використання хімічної зброї.
Ворог активно лізе уперед. Здається, що його основною точкою є все ж таки Куп'янськ-Вузловий. Ворог широко задіяв і авіацію, б'є саме по логістиці, по тім артеріями, по яких йде постачання для ЗСУ та гуманітарки для місцевого населення.
Також він розповів, чи було помічене використання хімічної зброї на його ділянці фронту:
Не зрозуміло, чому це подають як сенсацію, вони її застосовують пів року - рік. Так, не тотально, але це є. Навіть, мені здається і чув від побратимів, що в них є спеціалізована школа для тренування використання хімічної зброї, яку скидають у тому числі й з дронів. Десь під Торезом Донецької області вони тренуються. Так, вони використовують, вперше на Харківщині, а зараз і на півдні, і на сході.
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