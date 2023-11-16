У четвер, 16 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, який знаходиться на Купʼянському напрямку, розповів про оперативну ситуацію та про те, що в росії є спецшколи з використання хімічної зброї.

Ворог активно лізе уперед. Здається, що його основною точкою є все ж таки Куп'янськ-Вузловий. Ворог широко задіяв і авіацію, б'є саме по логістиці, по тім артеріями, по яких йде постачання для ЗСУ та гуманітарки для місцевого населення.

Також він розповів, чи було помічене використання хімічної зброї на його ділянці фронту: