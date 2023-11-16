65 бойових зіткнень зафіксовано протягом доби на всіх фронтах. Найбільше з них - на східних ділянках, особливо на Мар'їнському напрямку - понад два десятки.

Активізувався ворог і в районі Куп'янська. Там російські війська здійснили 7 спроб штурмувати позиції ЗСУ - безуспішні. Не вдається ворогу оточити Авдіївку, де, як твердить Британська розвідка, окупанти намагаються дістатися коксохімічного комбінату ключового об'єкта оборони.

Детальніше про перебіг бойових дій на українському Донбасі - розкажуть мої колеги.

Другий день поспіль триває пошуково-рятувальна операція у Селидовому на місці нічного ракетного удару по чотирьохповерхівці. Сьогодні з-під завалів дістали ще двох загиблих. Натепер жертв цієї трагедії - 4-ро. Ще троє мешканців будинку із травмами нині в лікарні.

Також роботи ускладнює загроза повторних обстрілів та ймовірність обвалу вцілілої частини під'їзду.

Минулої ночі росіяни знищили у Селидовому ще один приватний будинок та пошкодили більше 10. Також напередодні вночі ворог з артилерії обстріляв приватний сектор у Торецьку. Загалом протягом минулої доби російські терористи 19 разів обстрілювали мирне населення Донеччини.

росіяни продовжують самогубчі спроби штурму Авдіївського коксохімічного заводу. Наші артилерія та піхотинці виписують загарбникам квитки на концерт Кобзона. Одиницям щастить потрапити в українській полон. Загарбники побєдно рапортують про втрати особового складу та техніки.

А вот это, ребята, остатки от нашей МСТА-С. Самоходная установка МСТА. Вот это прилет. Еще не собрали. Это большая братская могила.Вот так страшно это все выглядит. Вот тут стояла она. Вот это двигатель.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки та східніше Первомайського Донецької області, де українські воїни відбили 18 атак.

На свій страх та ризик до Очеретиного, що за кілька кілометрів від Авдіївки, приїздили волонтери - привезли місцевим допомогу та пропонували евакуюватися. Та попри тяжкі умови, охочих виїхати не знайшлося.

Ось так люди готують їжу. Це в нас Очеретино біля Авдіївки. Тут немає світла, газу, взагалі ніяких комунікацій, розбиті будинки. Живуть у підвалах.

Також гуманітаркою та можливістю зв'язатися з родичами підтримали поліцейські жителів деокупованих сіл Луганщини. Ворог продовжує вести по них хаотичний вогонь. Серебрянський ліс противник обстріляв з авіації. Із мінометів та артилерії - Білогорівку і Невське.

Артем Лисогор, голова Луганської ОВА:

Ворог обстрілює не тільки деокуповані населені пункти, а й шляхи постачання. Однак ми продовжуємо доставляти допомогу до людей, що залишаються жити поблизу лінії фронту.

Бойові дії на Луганщині минулої доби точилися біля Надії на Сватівщині. Всі штурми росіян наші захисники відбили та ще й поповнили обмінний фонд.