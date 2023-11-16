Заочка залишається. Але, можливо, не надовго. ДПА не проводитимуть, а кількість предметів національного мультитесту збільшили. В Україні триває реформа освіти. Основний аспект - модернізація до європейських стандартів.

Тож, на які зміни чекати школярам, абітурієнтам та, зрештою, і студентам? Детально про нововведення в галузі освіти - в матеріалі "Подробиці".

Влітку Аліна завершила навчання в Чернівецькому національному університеті, знайшла роботу у приватній школі. Проте планує здобувати освіту й далі.

Аліна Рябко, викладачка у приватний школі:

Цього літа я отримала диплом бакалавра. На наступний рік планувала вступити на магістратуру, саме на заочну форму навчання, оскільки це для мене найкращий варіант, тому що я працюю.

Хоча охочих навчатися заочно останнім часом поменшало. У Чернівецькому університеті наводять статистики: у закладі - 12,5 тисяч студентів стаціонару, а заочників - у 5 разів менше.

Роман Петришин, ректор Чернівецького національного університету:

От, наприклад, юридичний факультет. У нас там є дві спеціальності: право і міжнародне право. Ми набір робимо на заочну форму тільки на право. На міжнародне набору не робимо. На економічному факультеті, серед семи спеціальностей на половину ми робимо набір на заочну форму, а в магістратуру економісті взагалі набір на заочну форму ми не робимо.

Заочна форма навчання, звісно, має недоліки - студент практично має опановувати дисципліни самотужки.

Василь Костик, доцент кафедри української літератури Чернівецького національного університету:

Потрібно попрацювати над багатьма моментами, аби студент міг повноцінно продовжити своє навчання. Тому що заочна форма в Україні ви знаєте, була десятки років. Плюс був у тому, що студент міг скажемо так продовжити і здобути безперервно освіту. Але мінус був у тому, що він рідко приїжджав в університет.

Що зміниться в системі вищої освіти?

Студенти самостійно регулюватимуть термін навчання (навчання бакалавра на контракті - 3-6 років).

Вибір спеціалізації після 1-2 курсу.

Дистанційна форма навчання замість заочної та вечірньої освіти.

Мінімальний обсяг аудиторних занять.

Менше вибіркових курсів для регульованих спеціальностей (наприклад, атомна енергетика, медицина, військова служба).

Освітня реформа покликана підвищити якість знань. Зміни у системі вищої освіти, що їх пропонує Кабмін, передбачають, що студенти матимуть більше гнучкості у плануванні навчання. Можна буде обирати темп, навантаження та строки - відповідно до власних потреб.

Бакалаври на контракті зможуть опанувати програму за 3 замість 4 років, або ж навпаки, довше вивчати складні предмети. А обирати спеціалізацію можна буде не при вступі, а після року-двох вивчення базових дисциплін. Крім того, реформа пропонує відмовитись від заочної форми навчання і перейти до дистанційної.

Дистанційна освіта може стати альтернативою заочній, проте за деяких умов, говорить Василь Костик із Чернівецького університету.

Василь Костик, доцент кафедри української літератури Чернівецького національного університету:

За умови правда, якщо ми зможемо розробити фахове дистанційне навчання. Дати можливість, аби студент міг мати доступ до усіх інформаційних новинок, аби він міг користуватися в тому числі і електронною бібліотекою. Щоправда нам треба знову ж таки попрацювати над тим, щоб багато речей найновіших, якісних були оцифровані.

А от недавня студентка Аліна переконана, успішність студента залежить не так від форми навчання, як від бажання здобувати нові знання

Аліна Рябко, викладачка у приватній школі: