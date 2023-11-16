У четвер, 16 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник міністра освіти Михайло Винницький розповів про те, які предмети абітурієнти будуть здавати на мультипредметному тесті.

НМТ - до тепер це був тест, який складався з двох обовʼязкових предметів і одного вибіркового. Ми розуміємо, що наші сусіди, Польща, хороший приклад, вони мають систему, де при випуску зі школи перевіряються 5 предметів.

"На сьогоднішній день в умовах повномасштабного вторгнення ми не готові переходити на 5 предметне ЗНО, але ми бачимо можливість перейти на 3+1. Три обовʼязкові предмети і один на вибір", - додав він.