Мультипредметний тест: які 4 предмети будуть сдавати абітурієнти [ Редагувати ]
У четвер, 16 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник міністра освіти Михайло Винницький розповів про те, які предмети абітурієнти будуть здавати на мультипредметному тесті.
НМТ - до тепер це був тест, який складався з двох обовʼязкових предметів і одного вибіркового. Ми розуміємо, що наші сусіди, Польща, хороший приклад, вони мають систему, де при випуску зі школи перевіряються 5 предметів.
"На сьогоднішній день в умовах повномасштабного вторгнення ми не готові переходити на 5 предметне ЗНО, але ми бачимо можливість перейти на 3+1. Три обовʼязкові предмети і один на вибір", - додав він.
Обовʼязкові предмети (з травня, червня) наші абітурієнти будуть писати - українську мову, тест з української історії (період часу від козаччини до модерну) і математику. Це три обовʼязкові. На вибір будуть фізика, хімія, біологія, англійська мова, інші іноземні мови, географія.
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