У Кропивницькому пролунав вибух [ Редагувати ]
У четвер увечері, 16 листопада, у місті Кропивницький місцеві мешканці почули вибух під час повітряної тривоги в Кіровоградській області. Про це повідомляє "Суспільне".
Наразі офіційні джерела не надали підтвердження вибуху та не розкрили деталей цієї події.
За повідомленнями, Повітряні сили Збройних сил України заздалегідь попереджали про можливий вибух та рух ракети в напрямку Кропивницького.
Згодом мешканців повідомили про відбій ракетної загрози в Кіровоградській області.
Нагадаємо, росіяни нарощують сили та продовжують наступ на Куп'янському напрямку.
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