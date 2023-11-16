Вступ України до ЄС: Словаччина підтримає початок переговорів [ Редагувати ]
Представниця Європейського союзу в Україні, Катаріна Матернова, відвідала Словаччину, де місцеві чиновники висловили підтримку початку вступних переговорів ЄС з Україною. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Матернової.
Під час візиту дипломат зустрілася з президентом Зузаною Чапутовою, віце-прем'єром Петром Кмецем, міністром оборони Робертом Калиняком та держсекретарем МЗС Мареком Ештоком. Також вона провела зустрічі зі словацькими парламентарями.
Всі вони запевнили мене, що Словаччина продовжуватиме підтримувати Україну як політично, так і фінансово. Словаччина підтримуватиме ініціативи Європейського союзу, у тому числі відкриття переговорів про вступ України до ЄС.
За підсумками візиту Матернова зазначила, що залишає країну з добрим почуттям.
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел закликав прийняти до ЄС Україну, Грузію та Молдову.
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