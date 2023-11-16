Українську землю від російських окупантів боронять не лише українці. Разом із ними пліч-о-пліч протистоять загарбникам й іноземці. Наша наступна історія - про молодого латвійця Алвіса Лукшу, який ще торік вступив до лав ЗСУ. В боях за нашу країну чоловік отримав важке поранення, і зараз на реабілітації у Франківську. З іноземцем-добровольцем поспілкувалася Жанна Дутчак.

Боєць Алвіс в Івано-Франківську на реабілітації вже кілька тижнів. До цього майже пів року лікувався у військовому госпіталі після важкого поранення. Медики кажуть: те, що воїн - іноземець вони не одразу зрозуміли. Адже він вільно говорить українською.

Алвіс Лукша, військовий-доброволець ЗСУ:

Я українську мову ніколи не вчив. Ні в школі, ніде. Я знаю багато мов, і я дуже швидко вчусь на слух. Тому спілкуючись із людьми на фронті, я дуже швидко все вчусь. Плюс я в закарпатській бригаді 101 і там взагалі закарпатська мова.

Алвісу - тридцять. Він латвієць. Ще у вісімнадцять поїхав вивчат світ. Спершу, пожив в Ірландії, потім у Канаді, повернувся в Європу - до Нідерландів. Там навчався в Університеті на факультеті міжнародних відносин.

Алвіс Лукша, військовий-доброволець ЗСУ:

Програма називалася "безпека". Все, що повʼязано із безпекою, війною, кібербезпекою, тероризм, контртероризм.

В Україну Алвіса привело кохання ще у 2020-му. Велика війна застала його в Києві. Хлопець пригадує - ще до 24 лютого йому телефонували рідні та працівники посольства Латвії та просили виїхати чере загрозу. Але він - відмовився.

Алвіс Лукша, військовий-доброволець ЗСУ:

Я люблю Київ, мені тут подобається. Мої друзі, яких я люблю. Це мій другий дім. Чому я маю залишати місце де я живу, своїх друзів, тому що десь там якийсь божевільний направив сюди військо.

Алвіс не просто залишився, а став на захист України. Спершу неофіційно - допомагав друзям-військовим, а у вересні 22-го - вступив до лав ЗСУ. У 101-шу окрему бригаду територіальної оборони Закарпаття.

Алвіс Лукша, військовий-доброволець ЗСУ:

Це була Сумська область, вже почалася служба. Прямо на кордоні з ворогом. Шокувала агресія з боку ворога. І те, що вони робили і навіть більше із цивільним населенням, ніж з військовими. Є такий термін як абсолютне зло.

Навесні батальйон Алвіса тримав оборону на Куп'янському напрямку. Саме там він отримав важке поранення. Пригадує - того дня із побратимами йшли замінювати на позиціях інших бійців. Потрапили під вогонь росіян. Однин із побратимів - загинув.

Алвіс Лукша, військовий-доброволець ЗСУ:

Зранку до обіду ми вступили в бій, оборонялися себе. Ворог не міг нас вибити, тому вже застосували дрона, артилерію і міномети. І в кінці вже дрон скинув снаряд на мене.

Пораненого Алвіса побратими дотягнули до бліндажа сусіднього батальйону, там йому надали першу медичну допомогу. І викликали евакуацію.

Алвіс Лукша, військовий-доброволець ЗСУ:

Вся права сторона. В мене осколки пішли в плече, в спину, гомілка нижня і верхня. Мені дуже пощастило, бо якби на годину-півтора більше, то мені б відрізали ногу.

Зараз із Алвісом вже активно працюють реабілітологи. Коли він до них потрапив - пересувався на милицях. Три тижні щоденних занять - і нині - бігає.

Ольга Аніськовцева, фізичний терапевт:

Травма нерва полягає в тому, що на відновлення нерва йде саме більше часу. Не дивлячись на те, що він ходить бігає, ходить, стрибає, у нього ще є певні порушення, які заважають йому повноцінно бути відновленим.

Для повного відновлення Алвісу потрібно ще чимало часу.

Алвіс Лукша, військовий-доброволець ЗСУ:

Одна моя половина мене хоче повернутись на фронт, бо там мої друзі, мої побратими. Інша ще думає - повертатись чи ні. Бо другого вже такого шансу може і не бути. Я це розумію. Якщо все буде добре зі здоров'ям, то я повернусь.

А ось виїжджати з України хлопець точно не планує. В перемозі українців - латвієць не сумнівається. Каже, якщо впаде Київ, то… впаде і вся Європа.

Алвіс Лукша, військовий-доброволець ЗСУ: