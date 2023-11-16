Більше півтисячі сміттєзвалищ. І це - тільки на Одещині. Відходи в Україні продовжують... просто збирати. Про переробку поки не йдеться. На полігонах регіону щороку ховають близько 1,5 мільйона тонн твердих побутових відходів. І з початком великої війни відходів тільки побільшало, бо додалось побутове сміття.

Тож проблема його переробки - один з пріорітетів міністерства. На Одещині планують збудувати сім сучасних сміттєпереробних заводів. Де взяти гроші? Скільки часу потрібно на реалізацію проекту - про все це в матеріалі Андрія Анастасова.

Будинок Катерини, жительки села Нова Долина, розташований в кілометрі від так званих "Дальницьких кар'єрів". Це величезний полігон, куди звозяться побутові відходи з усієї Одеси. Таке сусідство перетворило життя жінки на суцільний жах. Все через пил, дим, гуркіт, а головне - нестерпний сморід.

Катерина Грибиниченко, жителька села Нова Долина:

Ну, неможливо вийти з хати, неможливо з дитиною спокійно погуляти через те, що ти виходиш, а тут просто сморід! От коли привозять оці тваринні відходи, то це взагалі жах. Особливо це пов'язано з погодними умовами: якщо в атмосфері відчувається тиск - то одразу цей сморід відчуваємо і ми.

Вже багато років громада намагається вирішити цю проблему. Та все даремно! Сміттєзвалище дедалі зростає. Дійшло до того, що люди почали виїжджати з села.

Жанна Кірвас, жителька села Нова Долина:

Ось сильні вітри, як зараз, наприклад - і все це сміття - воно всюди у нас: на городах, будинках, пакети чіпляються за дахи, висять і неможливо зняти, дерева всі - в пакетах, і ці пакети брудні - з якимись відходами. Ну, треба з цим щось робити, бо це неможливо так!

І ось з'явився промінчик надії. На зустрічі в Одесі громада підписала Меморандум з Міністром захисту довкілля та головою обласної держ-адміністрації. Планується, що ось на цій ділянці буде збудований сміттєпереробний завод, який дасть змогу нарешті закрити звалище.

Артем Сирітка, помічник Авангардівського селищного голови:

Ми будемо ставити таку нашу вимогу, щоб це був не сміттєспалювальний завод, тому що ми не хочемо забруднювати нашу екологію. Це має бути той завод, який переробляє сміття на молекулярному рівні, розщеплює його і сама головна вимога - в тому, що нам потрібно, щоб цей завод також приймав і сміття з нашого полігону - нам потрібно його зменшувати.

Загалом документ підписали сім громад Одещини. Мета - за декілька років побудувати на їхній території відповідні сучасні заводи: де зі сміття в тому числі будуть добувати різні ресурси - наприклад, біогаз.

Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:

Ми хочемо йти європейськими принципами - принципи ієрархії управляння відходами, кругової економіки - тобто максимальної переробки сміття і виділення енергетичного компоненту з кожної тонни сміття, яке сьогодні утворюють українці в результаті своєї діяльності.

Планується, що нові заводи зможуть переробляти всі відходи, що утворюються на Одещині, а це понад мільйон тонн на рік. При цьому потужності певним чином будуть розосереджені по області.

Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації:

Ці місця були вибрані не просто так - це були логістично вибрані місця, щоби до кожного населеного пункту був би добрий під'їзд, щоби там найкрайніша точка до підвозу - це сімдесят кілометрів була би.

Але питання: де взяти гроші на такий проект? Міністр каже: це можуть бути або кошти інвесторів, або власні кошти громад. І запевняє: міжнародні банківські установи готові кредитувати відповідні проєкти. Першій пілотний - стартував на Київщині - там вже завершується проектування нового заводу.

Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України: