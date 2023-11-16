У четвер, 16 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Харківський міський голова Ігор Терехов розповів деталі справи про затримання доцента харківського університету, який був навідником удару по міській обладміністрації 1 березня минулого року.

Що стосується того жахливого обстрілу, який був 1 березня минулого року, коли було вбито 44 людини, це переважно молоді люди, це волонтери, це жахливі події. Був вирок щодо довічного увʼязнення чоловіка, який наводив ці російські ракети на будівлю Харківської військової обласної адміністрації. Це справедливий вирок. Головне - щоб всі зрадники зрозуміли, що покарання буде.

"Що стосується цієї події, коли було затримано керівника, доцента одного із харківського ВИШу, хочу сказати, що цей чоловік наводив ракети, які потрапляли і вбивали людей. Я маю надію і впевнений, що він буде засуджений і понесе заслужене покарання. Дійсно була переписка, її було вилучено. Дякую СБУ за швидке затримання зрадника", - додав він.