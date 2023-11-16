Озброювати українську армію продовжують західні партнери. Одразу декілька країн пообіцяли зібльшити обсяги збройної допомоги. Про це повідомили аналітики інституту вивчення війни. Зокрема Німеччина проанонсувала передачу танків та снарядів. І саме забезпечення ЗСУ боєприпасами може стати викликом для Європи. Бо задача - передати Україні мільйон снарядів. А до цих обсягів, принаймні поки що, не дотягують.

Хоча найбільший британський завод нарощує виробництво арсеналу. Компанія отримала найбільше урядове замовлення за час своєї роботи. На яку зброю є попит та скільки боєприпасів доставлять в Україну - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Попит на боєприпаси продовжує зростати. Підтвердження цьому - виробництво на одному із найбільших оборонних підприємств світу - британському BAE Systems. Ця компанія розробляє літаки-винищувачі, бронетранспортери, підводні човни та повітряні безпілотники. А також виготовляє боєприпаси різних калібрів.

Через війну в Україні тут продовжують нарощувати виробництво. Від літа - отримали додаткові замовлення на 430 мільярдів фунтів. Це найбільші контракти за всю історію підприємства. Зараз завод вже працює на повну потужність, а у 2024-му - наймуть ще більше працівників. Найбільше виріс запит на боєприпаси калібру 155 мм. До кінця наступного року їх виготовлятимуть у 8 разів більше.

Роберт Томас, менеджер виробництва заводу виготовлення боєприпасів:

Нам доведеться перейти від трьох змін у цьому році до чотирьох змін у 2024 році. Отже, це чотири зміни, які працюють 24 години на день, 7 днів на тиждень. Ви знаєте, у нас таке вже було одного разу, але лише на короткий період час. Цього разу, я думаю, це буде надовго.

Стів Кардю, директор з розвитку заводу виготовлення боєприпасів:

Ми бачимо, що світ стає все більш нестабільним. Отже мені здається, що запит на наші боєприпаси буде лише збільшуватися і на довготривалу перспективу. Взагалі після початку війни в Україні ми побачили глобальне підвищення потреб щодо артилерійських снарядів. У новинах кажуть, що Україна запускає близько 20 тисяч снарядів на день, це дуже багато. І це велика тривала проблема, на яку ми та наші партнери в НАТО повинні відреагувати.

Загалом Велика Британія вже передала Україні понад 300 тисяч артилерійських снарядів. До кінця року обіцяє ще десятки тисяч. Більше боєприпасів - країна забезпечити просто фізично не в змозі. Цей британський завод виконує також замовлення із Європи. А ЄС пообіцяв надати Києву один мільйон снарядів до березня.

Щоправда, німецький міністр оборони вже попередив - навряд чи встигнуть. Навіть попри те, що виробництво нарощують на всіх оборонних підприємствах. Проблема в тому, що частково нововиготовлені боєприпаси поповнюють збіднілі склади країн, які раніше віддали свої запаси Україні, а також, що 40% продукції ЄС йде на експорт в треті країни. Втім, високий представник ЄС із закордонних справ наполягає, що європейська індустрія здатна забезпечити мільйон снарядів на рік, якщо уряди вчасно укладуть контракти та перенаправлять замовлення з інших непріоритетних напрямків.

Жозеп Боррелль, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки:

Ціль - щодо 1 мільйона артилерійських снарядів залишається нашої політичною метою, яку ми поставили собі разом із країнами-членами ЄС. Вона амбітна, але вона залишається нашою ціллю. І ми продовжимо спроби досягти її, щодня роблячи все можливе, щоби відправити швидше більше боєприпасів. Я стільки вже разів повторював: більше і швидше. Час вимірюється не лише знищенням інфраструктури та будинків, він також вимірюється втратами життя людей.

Станом на нині Євросоюз доправив 300 тисяч снарядів з обіцяного мільйона. Усі вони пішли зі складів чи були перенаправлені з інших замовлень. Але в Брюсселі бідкаються, що країни-члени ЄС поки що замовили виготовлення лише 120 тисяч снарядів. Тому закликають уряди пришвидшуватися і укладати нові контракти із виробниками.