Більше маршрутів міжнародного сполучення, а квитки - тільки через цифровий підпис. Чимало змін відбулося у роботі "Укрзалізниці". Ольга Лучек зустріла перший нічний потяг з Варшави до Чернівців, і розпитала про всі нововведення. Про них та про те, скільки часу займає дорога до польської столиці, в яких умовах подорожують - дивимось далі.

Микола - в очікуванні нічного потягу з Варшави, приїхати має його дівчина. Хлопець розповідає, квитки купували завчасно і онлайн, бо так набагато зручніше.

Микола, житель Чернівців:

Я завжди купую з сайту онлайн, давно вже не купував у касах, тому що просто зручніше, не потрібно йти і звісно простіше показувати з телефона, ну і місце можна вибрати, правда єдиний мінус, не завжди відображають реальні місця як в поїзді.

Для зручності та уникнення перекупів - придбати квитки на потяг до Варшави відтепер можна лише через "Дія"-підпис. У застосунку "Укрзалізниці" обираєте потрібний потяг та підтверджуєте особу. Тим, хто "Дії" немає - це можуть зробити родичі. Така опція теж доступна.

Олександр Шевченко, керівник з пасажирських комунікацій АТ "Укрзалізниця":

Ми ввели верифікацію застосунку УЗ через "Дію", що дозволяє відсікти перекупів, тому що перепродавати, перекуповувати квитки на власний акаунт стає вже неможливим. Ми просто блокуємо ті акаунти, які ведуть будь-яку підозрювану діяльність зі скуповування групи квитків. Це свідомий крок, який обмежує якраз цю можливість зловживання покупкою на найбільший ажіотажний напрямок.

І ще одне нововведення від "Укрзалізниці", тепер міжнародні квитки можна повернути через застосунок.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Якщо ваші плани раптово змінилися, тепер за декілька секунд можна повернути квитки на міжнародні рейси. Останнім часом ця послуга була тільки офлайн. Доводилося їхати на вокзал, звертатися в касу та писати заяву, а повернення коштів тривало до пів року. З "Дія"-підписом все знову працює в кілька кліків.

І ось на годиннику 23:40. На колію вперше прибуває потяг міжнародного сполучення Варшава-Чернівці.

Яна, жителька Кропивницького:

Комфортно, класно, супер, дуже тепло.

Яна придбала квитки у застосунку, - каже - жодних проблем чи незручностей.

Яна, жителька Кропивницького:

Купували онлайн, дуже зручно, роздрукували, на вході перевірили, сказали місця, ну і все чудово.

Маршрут працює у пересадковому форматі на станції Рава-Руська, що на Львівщині. Сам потяг Чернівці-Варшава запустили на 2 місяці у тестовому режимі.

Олександр Шевченко, керівник з пасажирських комунікацій АТ "Укрзалізниця":

Зараз ми експериментуємо, дивимося, як багато людей з Чернівців дійсно хоче поїхати рейсом цим напрямком. У нас з нового графіку руху в грудні зміниться руховий склад, у нас стане більший і кращий поїзд на польському напрямку, після Рави-Руської. Якщо з Чернівців попит дійсно буде, от перші рейси показують, що він є, ми можемо і адаптувати і час виїзду, і місткість цих поїздів.

Наразі на квитки попит - є. Лише за перший рейс до Чернівців з Варшави прибули 45 пасажирів.

Василь Микитей, помічник машиніста:

Ми приїхали з Рави-Руської до Чернівців, там з Варшави приїжджає поїзд польський, пересадка пасажирів, і пересідають в наш поїзд і прибуваємо сюда в Чернівці, ну зручно, людям, які купляють квитки, в комендантську по квитку пропускають без проблем, людей досить багато є.

Потяг до Варшави вирушатиме в коменданську годину, тож пасажири прибувають заздалегіть і чекають на вокзалі. Про їхній затишок і тепло тут дбає пан Роман.

Роман, оператор котельні:

Знаю на посадку є 28 пасажирів, комендантська година, так сталося тепер.

Серед пасажирів чекає на відправлення і Ольга.

Ольга, жителька Львова:

Зараз дуже зручно, що з'явився такий потяг, я можу декілька годин почекати і повернутися одразу додому і не потрібно залишатись в Чернівцях додатково на один день ще.

Міжнародне сполучення залишається одним з пріоритетів для "Укрзалізниці". Новий графік руху на наступний рік концентруватиметься на пересадках та прямих сполученнях з країнами-сусідами.

Олександр Шевченко, керівник з пасажирських комунікацій АТ "Укрзалізниця":

Зараз ми фіксуємо стійкий попит на поїздки до Польщі, до Молдови, до Угорщини. З початку року "Залізниця" перевезла понад 1,8 мільйонів пасажирів міжнародного сполучення. При цьому фактично заповнюваність поїздів складала в середньому понад 80%.

В "Укрзалізниці" анонсують відкриття ще 10-ти нових міжнародних рейсів.