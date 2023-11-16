Рух вантажікок на Словацькій стороні поки ніхто не блокує.

Куди більш відчутні проблеми нині з автомобільними перевезеннями. Особливо вантажів. Бо все стоїть! Польські далекобійники продовжили свій страйк на кордоні і пропускні пункти заблоковані. Тож, водіям довелось їхати на інші пункти перетину кордону. Зокрема зі Словаччиною. І, як результат, там теж утворився затор.

Далі - більше, словацькі ЗМІ повідомляють, що місцеві перевізники теж погрожують приєднатись до протесту. Навіть репетицію сьогодні провели. Перекривали трасу на годину.

Наша кореспондентка на Закарпатті - Мар'яна Мартин побувала на одному з пунктів пропуску. І знає ситуацію з обох сторін кордону. Більше - в її репортажі.

Представник Словацьких перевізників, голова UNAS Станіслав Скала надіслав листа словацькому міністерству транспорту...

Ми просимо вас про зустріч, щоб обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як ви помітили, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники.

Їдемо перевірити, чи справді слідом за польськими, і словацькі страйкарі-перевізники блокують дорогу українським вантажівкам. Перетинаємо кордон через КПП Ужгород - Вишнеє-Нємицьке. Чергу з вантажівок видно вже одразу на в'їзді в Словаччину. Та як далеко вона тягнеться?

Мар'яна Мартин - кореспондентка:

Я у 5 км від кордону з Україною, йду вже близькол 5 хв і чесно скажу ні початку ні кінця цієї черги із вантажівок поки я не бачу.

Їдемо далі. Тут дві смуги. Одна зайнята вантажівками. По іншій рух почерговий. Стоять регулювальники.

Коли починається населений пункт, одразу стоїть пост із поліцейськими, закінчується черга і поки є населений пункт, доти вантажівки не стоять. Ось бачите, тут поліцейські.

У населених пунктах вантажівкам стояти заборонили. Тому скупчень фур до містечка Собранце, я нарахувала близько 5. Пан Ростислав стоїть останнім. Прошуся до нього в гості. Чоловік саме телефонує дружині.

Ростислав - водій вантажівки:

Кохана, доброго ранку. Да, так стоїмо в колійці десь суток на 5,6 так шо, раніше я додому не попаду. Буду телефонувати як будем двигатись.

Його маршрут із Німеччини мав пролягати через Польщу, але отримав команду їхати через Словаччину. До поїздки підготувався: закупив води, продуктів.

Ростислав - водій вантажівки:

Тут єсть в холодильнику закуплялися в Польщі. Поляки у свій час так само відібрали ринок у Європі і вони нам це саме ставлять у вину, що ми так само поступаємо. Я вважаю, що несправедливо.

Водії розповідають, основна черга тягнеться добрих 30 кілометрів. Стоять ще з міста Кошіце. А це майже 100 км від Ужгорода.

Дмитро - вайдій вантажівки:

Кошіце проїжджаєш, і в кінці Кошіце, де автобан закінчується, от там собрали величезну тоже колєйку. Це несправедливо. Нас взяли в заручники і всьо. Додому я попасти не можу, не тільки я ….а працювать нада, ще й війна, треба підтримувати.

Водії, які щойно приїхали до Словаччини, харчами запаслися. Менше поталанило тим, хто стоїть ближче до України. Чекають проїзду по 5 діб.

Віталій - водій вантажівки:

На кашках живемо, борода вже відросла, ніде не помитися ні нічого, вологі серветки.

У тутешньому магазині в селі Вишє-Нємицьке про проблему перевізників добре знають. Водіям співчувають та підгодовують.

Анджеліка - продавчиня :

Так, водії заходять. Розповідали що стоять і по 5 днів. Заходять в основному по хліб та цигарки. Ой, цигарки їм треба, палили б.

У своїй вантажвці радіє Іван. Каже стоїть вже 5-ту добу. Але має сподівання сьогодні в'їхати в Україну.

Іван - водій вантажівки:

Вже якось аж краще, як бачу, ще бачиш той кордон, вже не там де ти стояв у Михайловцях 30 км.

Рух вантажікок на Словацькій стороні поки ніхто не блокує. Черги спричинив великий наплив фур. Який хлинув сюди, через забастовку на польській стороні. Закарпатські митники, кажуть працють в інтенсивному режимі, але пропускна спроможність пункту пропуску обмежена..

Василь Татош - Во заступника начальника Закарпатської митниці:

Станом на сьогоднішній ранок на 8.00 перед пп, за даними слов сторони, стоять в черзі біля 900 тз. Черга збільшується все більше, тз обирає це пп. Пропускна спроможність пп обмежена і ми не зможемо прийняти 900 тз за 1 добу. За цей тиждень ми досягли пропускної проможності до 250 тз.

І хоча словацькі перевізники поки не блокують рух вантажівок. Українські водії поспішають, і просять владу розібратися з ситуацією.