Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну минуло майже 2 роки, а наслідки агресії на Київщині люди відчувають і досі. З понад 27 тисяч пошкоджених і зруйнованих ворогом об'єктів відновити вдалося менше половини. Та процес відбудови - триває. Детальніше в сюжеті Анатолія Журавльова.

Цей будинок постраджав під час боїв на Київщині на початку повномасштабного вторгнення росії. На наших очах майстри відновлюють зруйнований дах і квартири на верхніх поверхах.

Також встановлюють вікна.

Для Олександра це вже не перший об'єкт, що постраждав від ворожої агресії, і який він відбудовує.

Олександр, будівельник:

Були кругом - і в Бучі, і в Ірпені, Бородянці. Вигнали орків отсюда і зразу начінаєм займатися востановлєнієм. Помагаєм, та й все - помагаєм, такі відчуття.

У селі Мила на Київщині - одразу два об'єкти, що відновлюють в рамках президенської програми "Юнайтед-24". Місцеві кажуть - самотужки відбудувати зруйноване не змогли б.

Наталя Вербицька, жителька села Мила:

Нам допомагали волонтерські організації, самі мешканці приїжджали, у кого була така змога - прибирали, демонтували будинок. Потім все згідно державної програми було оголошено тендер і тепер підрядник працює в нашому будинку.

Наталя сподівається, що найближчий Новий рік зустрічатиме вдома.

Наталя Вербицька, жителька села Мила:

Працюють не покладаючи рук, ви бачите, але ресурсів людських не вистачає, тому що це чоловіча робота, а багато чоловіків знаходиться на фронті. Погодні умови також не сприяють тому, щоб активно відбудовувати наш будинок. Але ми хотіли б, щоб підрядник таки закінчив роботу по відновленню будинку - люди дійсно стараються...

Щодо швикості виконання робіт - у посадовців є певні питання.

Якщо ми зараз припинемо роботу з цим підрядником, ви ж розумієте - це тендерна процедура розтягнеться в часі... - Я розумію... - І нам буде ще гірше, у нас просто не буде, що ремонтувати. Тому, будь ласка, увійдіть в наше положення і давайте якось допоможемо і підряднику... - Повністю з вами згоден. Давайте так - два тижні на виправлення, тридцятого листопада я тут. Ми перевіряємо, як ви виправили ситуацію.

Надія Бондарчук, технічний експерт ПРООН в Україні:

ПРООН здійснює моніторинг реалізації цих проектів, оскільки цей фонд наповнюється за рахунок міжнародних партнерів і фізичних, юридичних осіб - в тому числі Україна також бере участь, наші громадяни, наша організація - також наповнює цей фонд "Юнайтед-24". Результат непоганий, він міг би бути ще кращим. Але впродовж цього часу, літа, було трошки втрачено, оскільки дійсно не вистачало працівників і ми постійно на цьому наголошували.

Отже, посадовці, що контролюють відновлювальні роботи на Київщині, вирішили дати шанс підрядникам виправити помилки.

Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації:

Технагляд ПРООНу дозволив, ми надаємо цьому підряднику місяць, щоб він виправився і до кінця року зробив основні роботи. У нас кожного тижня проходять великі наради із забудовниками, будівельними компаніями, правоохоронними органами, технічним наглядом. Ми перед суспільством повністю відкриті прозорі і хочемо показати, якщо є проблема. Просимо правоохоронні органи перевірити будівельників, наші дії, технагляду, щоб суспільство бачило.

У Київській обласній військовій адміністрації зазначають - загалом, завдяки різним програмам, у регіоні вдалося відновити більш як 13 тисяч об'єктів, що постраждали під час повномасштабної агресії росії. Загалом треба - вдвічі більше.

Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації:

Ми розраховуємо до кінця року вийти на цифру відбудованих та відновлених об'єктів - 16-19 тисяч об'єктів.

Степан, будівельник: