Ворог криє Херсон "Градами", пошкоджені багатоповерхівки [ Редагувати ]
Херсон з 17:30 перебуває під щільним ворожим вогнем з окупованого лівого берега. Спочатку вибухи лунали у Дніпровському районі міста.
На 18:15 у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали двоє людей.
У Корабельному районі чоловік 68 років загинув на місці. Його травми виявились несумісні з життям. На момент обстрілу він перебував у приміщенні.
Жінка 54 років була поранена біля АЗС. Вона ушпиталена у стані середньої тяжкості.
О 19:40 ворог накрив вогнем центр Херсона. На даний час відомо про трьох постраждалих. Серед них 15-річна дівчина та її 52-річна родичка. "Швидка" доставила потерпілих до лікарні.
Після масованого обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ є, зокрема, пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
У частині міста зникло світло, кількість поранених уточнюється.
Нагадаємо, вдень окупанти масовано обстріляли Білозерку Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, двоє поранені.
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