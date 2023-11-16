Херсон з 17:30 перебуває під щільним ворожим вогнем з окупованого лівого берега. Спочатку вибухи лунали у Дніпровському районі міста.

На 18:15 у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали двоє людей.

У Корабельному районі чоловік 68 років загинув на місці. Його травми виявились несумісні з життям. На момент обстрілу він перебував у приміщенні.

Жінка 54 років була поранена біля АЗС. Вона ушпиталена у стані середньої тяжкості.

О 19:40 ворог накрив вогнем центр Херсона. На даний час відомо про трьох постраждалих. Серед них 15-річна дівчина та її 52-річна родичка. "Швидка" доставила потерпілих до лікарні.

Після масованого обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ є, зокрема, пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

У частині міста зникло світло, кількість поранених уточнюється.

Нагадаємо, вдень окупанти масовано обстріляли Білозерку Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, двоє поранені.