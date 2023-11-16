Один у полі - воїн! Наступний сюжет з Донеччини приголомшив всю нашу редакцію. Це розповідь про подвиг українського десантника на псевдо "Фін". Він був поранений в бою під Кліщіївкою, але не здався і не відступив навіть коли сам залишився в окопі, в оточенні ворога.

У бійця була рація, тож за його сигналом наша арта била рашистів. Так він протримався два тижні. Зараз він у шпиталі. Про порятунок рядового "Фіна" - ексклюзивний матеріал нашого воєнкора Ігоря Левенка.

Історія солдата, про яку ми дізналися тут на фронті, вона не просто вражає, вона пробирає до мурашок. В неї важко повірити, але це реальна історія.

Дивись, мені головне, щоб ти сектор бачив основну дорогу і маленьку. Як прийняв…

Ця історія про неймовірну силу духу, непохитну волю і нелюдські зусилля, докладені заради досягнення поставленої мети.

Я тоді в Бога попросив, кажу Господи-Боже, якщо ти допоможеш витягнути "Фіна" і "Фін" буде живий, то я перестану курити. Я вже чотири дні не курю…

Бахмутський напрямок. Ворог, не шкодуючи своїх резервів, намагається повернути втрачені позиції в районі Кліщіївки.

Пекельне бойовище тут не стихає ані на мить. Окупанти хвилями атакують. Пробують різні сценарії штурмів, комбінують піхоту, залучають техніку. Безуспішно. Українські захисники зайняли активну оборону на околицях села.

Вісімдесята окрема десантно-штурмова бригада - один із підрозділів, який б'ється з московитами саме на цьому напрямку. Мотивовані і загартовані в боях львівські десантники. Один із таких Сергій Споденюк на псевдо "Фін".

Юрій, командир взводу 80-ї ОДШБ:

Під час штурмів противника так сталося, що "Фін" залишився сам і протягом 14 днів він утримував свою позицію не видаючи себе. Останні чотири дня він пролежав між трупами противника без води і без їжі і тільки виходив по рації на зв'язок в установлений час. Визивав неодноразово вогонь артилерії на себе.

Юрій - командир взводу. Саме він протягом цих двох тижнів тримав по рації зв'язок із "Фіном". Каже, росіяни вогнем артилерії потужно накривали його позицію. Серед наших десантників були загиблі й поранені. Першими евакуювали тяжких. "Фін" теж зазнав поранення в обидві ноги, та свою чергу на евакуацію залишив на останок.

Цих двох ми витягували сутки. Бо був дуже масивний обстріл і вони почали нас штурмувати….

Для розуміння, бойовий медик Роман пояснює як може відбуватися евакуація пораненого з поля бою.

Тобто ви їх цілу добу тягли? - Цілу добу. - А скільки це по відстані? - Ну тягнули, ми їх я вам скажу десь кілометр…

Коли настала черга евакуації "Фіна", росіяни вже впритул підійшли до його позиції. Тоді, взводний Юрій у рації почув його голос. "Фін" просив українських артилеристів вдарити з усіх стволів. Вогонь викликав…на себе.

Юрій, командир взводу 80-ї ОДШБ:

В любому випадку його чекала там смерть. В нього там шансів…Ну багато ж такого було, що якщо п*дари заходили на наші позиції, то вони наших солдатів не беруть в полон. Вони просто їх розстрілюють і уходять. Чи його будуть там катувати-вбивати, чи наша артилерія можливо врятує його. І так було з "Фіном". Біля нього наші снаряди і міни падали, підари помирали, а він живий лишився.

Два тижні під носом у ворога. І щонайменше п'ять разів наш боєць раз-по-разу коригував вогонь української арти. Поранений "Фін" тримався. Ламаючи усі плани окупантів.

Володимир, старший бойовий медик роти 80-ї ОДШБ:

Екшн з "Фіном" це дійсно така історія. Я собі її прокручував багато разів в голові. Як це, сидіти пораненим, ще й в оточенні ворога. І це психологічно витримати…

Тричі командування підрозділу намагалося врятувати рядового "Фіна". За ним відправлялися групи, та, на жаль, ворог не давав змоги їм підійти.

І хто б там що не казав, а це було як у фільми "Врятувати рядового Раяна". Дуже багато сил було витрачено, аби його врятувати…

Наші аеророзвідники з дронів скидали бійцю воду, шоколадні батончики, ліки і батарейки для рації.

Коли вже зовсім не було возможності його забрати, я йому сказав, "Фін" в тебе є тільки одна можливість звідти самому доповзти до наших, того що ніхто не прийде…

Артем, на псевдо "Бучер", десантник 80-ї ОДШБ:

Я заводив людей на позиції. Чую що хтось кричить. А саме цікав,е він кричав чомусь Саньок. Не знаю чому. Я начав відзиватися до нього. Я вже тоді поняв, що це "Фін". Він через мінне поле переліз. Якось йому пощастило. Він ходити не міг, я його брав за руки і він мені за шию хапався і потихеньку перебралися до сусідньої позиції.

Ця неймовірна історія закінчилася для "Фіна" щасливо. Нині Сергій у шпиталі. Нам вдалося із ним зв'язатися.

Розумієте, я знав, що вже звідти не вийду. А зачепить мене не зачепить, я не хочу з себе героя робити. Я про це не задумувався якщо чесно…

Як воно, дивитися в очі смерті і не втрачати духу? Не здаватися і боротися з ворогом до останнього?

Схопив дві гранати і виповз наружу. Ноги в мене на той час вже були побиті і посічені. Витяг чеку і приготувався вообщем їх зустрічати…

Вже від побратимів Сергій дізнався скільки разів і як його намагалися врятувати.

Я до цих людей себе прирівнювати не буду. Мені з ними навіть і рядом не стояти. Це високого духу люди. Я не знаю чим вони керувалися, вони зробили все можливе, а мій командир зробив навіть неможливе…

Сергієві Споденюку - 36 років. Він родом з Житомирщини. Закінчив аграрну академію. І до великої війни працював на полях.