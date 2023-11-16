На тлі таких історій про героїзм особливо шокує статистика щодо ухилянтів. Тисячі проваджень відкрито проти тих, хто намагався уникнути мобілізації, сховатися, втекти за кордон. Або прикритися хибними висновками військово-лікарських комісій, нерідко купленими у лікарів. Тож, зараз триває реформа ВЛК. Мета - зробити так, аби комісію можна було пройти швидко та зручно. І виключно в законному полі. Посадовці звітують про "позитивні зрушення".

Як же все насправді? Що змінилося за останні кілька місяців? Про плюси та мінуси реформи - матеріал Олени Логінової.

Олена Логінова, кореспондентка:

Реформувати систему ВЛК, наблизити до стандартів НАТО, знизити рівень потенційних ухилянтів... і побороти корупцію... Все це задачі, які ставить перед собою держава, коли мова йде про військово-лікарську комісію. Про неї багато говорять, нерідко оскаржують рішення, і постійно вдосконалюють… Якими були останні зміни і навколо чого зараз точаться найбільші дискусії? Почнемо з позитивних новацій. Які вже можуть відчути військовослужбовці.

Микола Вороняк - зараз вже комісований військовслужбовець. Став на захист батьківщини від російського агресора ще у 2019 року. Воював у складі 10-ї Гірсько-штурмової бригади Збройних Сил України. Але згодом отримав поранення. В решті решт його визнали не придатним до служби за станом здоровʼя.

Микола Вороняк, комісований військовослужбовець Збройних Сил України:

У мене виявили високий вміст цукру, приписали втрату зору лівого ока на 100%, значить гіпертонія - гіпертонічний криз третього ступеня. Дальше облітеруючий склероз кінцівок, там важкої ступені.

Згодом Миколі довелося провести ампутацію кінцівки. І необхідно було продовжити лікування у медзакладі. Щоб отримати відповідне направалення на ВЛК, йому довелося самотужки їхати за ним до командира частини, що знаходилася на фронті!

Микола Вороняк, комісований військовослужбовець Збройних Сил України:

І після цієї ампутації на двох костилях знов я був змушений приїхати в зону бойових дій, написати рапорт і отримати відпускний квиток і потім на тих костилях вибути з зони бойових дій. При чому, якщо вам так цікаво - це не так просто вибути і прибути. По-перше прибути важко за 1000 км. Тобто це все йде за свій кошт...

І такий випадок - неопоодинокий. Але тепер ситуація змінилася на краще ... кажуть експерти, Уряд вніс відповідні змін до 402 наказу.

Наталія Фещик, адвокат, член правління Громадської організації, яка працює у сфері захисту прав військових:

Раніше мала місце проблематика, що людині, щоб отримати направлення на лікування на ВЛК, потрібен був дозвіл виключно командира військової частини.

На сьогодні знову ж таки внесенням змін до Наказу - 402 ця процедура трішки спрощена, на сьогодні відповідні направлення на ВЛК, на лікування, на відпустки мають право також надавати ТЦК

Олена Логінова, кореспондентка:

І ще одна позитивна зміна - збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, які внаслідок поранення або інших життєвих обставин отримав статус обмежено придатних. Їх вимушено переводили - в підпорядкування іншого підрозділу, де вони могли б нести службу відповідно до стану свого здоровʼя. Такі бійці отримували зарплатню - лише 500-700 грн на місяць. Останні зміни, які набули чинності з початку вересня - розмір виплат збільшився майже - в 40 разів!

Наталія Фещик, юристка, член правління Громадської організації, яка працює у сфері захисту прав військових:

Такі особи будуть отримувати 20 100 грн додаткової винагороди, яка передбачена постановою Кабінету Міністрів 168, яка була прийнята з початком воєнного стану. Я вважаю, що це досить позитивно, адже раніше військовослужбовці визнані непридатними тимчасово або обмежено придатними позбавлялися можливості звільнитися зі служби, працювати і взагалі повноцінно жити.

Олена Логінова, кореспондентка:

Та окрім позитивних моментів, є і ті, щодо яких точаться найбльші дискусії. Це резонансні зміни до 402 Наказу, яким регламентується проходження ВЛК. Перелік "захворювань", що передбачав обмежену придатність до служби, дещо оновився. Тепер призивати можуть навіть з безсимптомним ВІЛ та деякими психічнми розладами!

Наталія Фещик, юристка, член правління Громадської організації, яка працює у сфері захисту прав військових:

Ряд захворювань, їх було близько 10, які раніше були обмежено придатними - їх на сьогодні визнали придатними і ці люди несуть службу і на полі бою, і тому подібне. Там чому такий резонанс? Тому що досить разючі хвороби. Наприклад, туберкульоз, правда закритої форми, але на сьогодні він закритої форми, а завтра він може стати відкритої форми. Це певні форми хвороб спровокованих ВІЛОМ, це певні гепатити і інші.

Володимир Романчук, юрист, інструктор з надання домедичної допомоги в зоні ведення бойових дій:

І ці зміни дійсно викликають запитання тому що - ну от у нас є військовослужбовець з безсимптомним ВІЛОМ, який визнаний придатним, щоб виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій. Він отримає поранення - як бойові медики будуть надавати йому допомогу? Вони контактують з кров'ю і вона є біологічно небезпечною.

Експерти зауважують, уряд міг піти на такі кроки, щоб зменшити можливі зловживання - мовляв "переліком цих важких хвороб" - могли користуватись потенційні ухилянти.

Втім, якщо військовозобовʼязаний не погоджується з рішенням ВЛК, він має повне право на оскарження! Зараз це можна зробити двома способами - позасудовим - подачею заяви до ВЛК вищого рівня. Або через суд.

Володимир Романчук, юрист, інструктор з надання домедичної допомоги в зоні ведення бойових дій:

Відповідно до закону "Про звернення громадян" пишеться заява, викладається фактичні обставини нехтування вашими правами щодо визначення рівня придатності або непридатності із відповідними документами, що підтверджують неправильність на вашу думку діагнозу вона відправляється на лікарську комісію вищого рівня. Ви можете оскаржити таке рішення в позасудовому порядку протягом одного місяця.

Олена Логінова, кореспондентка: