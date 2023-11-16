Майбутнє Тайваню було головною темою переговорів у Сан-Франциско між президентом США Джо Байденом з головою КНР Сі Цзіньпіном. Війна в Україні була в порядку денному, про що коротко і в загальних словах сказав глава Білого дому. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Переговори показали, що діалог кращий, ніж ескалація чи конфлікт, що російська федерація - і це головний, мені здається, підсумок цих переговорів - дійсно не є суб'єктом глобального політичного процесу, таким як була буквально ще до повномасштабного вторгнення.

Тобто замість російської федерації сьогодні з точки зору того, як буде світ виглядати, яке у цього світу буде майбутнє, які будуть правила, сьогодні замість росії є Китайська народна республіка. І в принципі це влаштовує і Сполучені Штати, які є лідером демократичного табору, до якого ми відносимось, і Китайську народну республіку, яка є лідером, скажімо, так нейтрального сектору, Глобального Півдня, якщо ширше говорити.

Безумовно ця зустріч символізує, що глобальна політика має спиратися на правила, на домовленості, а все це не є тим, що актуально для рф. Тому що російська федерація як суб'єкт просуває концепцію насильства, хаосу, нестабільності, відсутності міжнародного права тощо.

Як ми з вами побачили, для Китаю це не є прийнятним. Тому це достатньо гарний сигнал для всіх інших - російська федерація більше не буде домінувати в глобальному просторі. Це має відношення і до України в тому числі.

Я б не сказав, що вони проговорювали доленосні теми, тому що багато накопичено, багато конфліктних точок, які треба вирішувати. Але сам факт діалогу, відкритих комунікацій на рівні двох ключових країн говорить про те, що світ буде поступово змінюватись, і ми повернемося до правил.

І тут треба в підсумок ще одне додати: для того, щоб вдалими були переговори між Китаєм і США, а якщо шире, була побудована нова політична конструкція, росія має обовязково програти, тому що тоді вона піде на переформатування внутрішнього політичного простору, і відповідно. буде дотримуватись нових правил поведінки в глобальному сенсі", - заявив Михайло Подоляк.