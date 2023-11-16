Вісімсот ракет розмістили окупанти в Криму! Про це заявили в Оперативному командувані "Південь". На півострові у ворога розгорнуто потужний арсенал, зокрема, ракети типу "Калібр" та "Онікс". І швидше за все рф готується до масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України.

Одна із головних тем переговорів Президента із західними партнерами - посилення української системи протиповітряної оборони! Та чи готові наші захисники неба вже зараз до російських ракетно-дронових обстрілів, які системи протиповітряної оборони є на озброєні та чого не вистачає? З'ясовував Михайло Манилюк.

Чи не щодня російські ракети та дрони летять у бік українських міст!

Восени та взимку основними цілями для росії стають об'єкти критичної інфраструктури. Втім, бомбити житлові квартали, де мешкають мирні люди, країна-агресорка теж не припиняє.

Більшість повітряних цілей нашим захисникам вдається збивати. Та що нам потрібно, аби повністю закрити небо над Україною?

Михайло Манилюк, кореспондент:

Останніми тижнями росіяни взяли певну тактичну паузу - за даними Головного управління розвідки, вони проводять дорозвідку, вербують коригувальників. Спецслужби рф активно збирають інформацію про об'єкти критичної та військової інфраструктури, аби відновити масовані атаки, щойно в Україні вдарять морози.

Володимир Зеленський, Президент України:

Маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. Росія готується до зими і у нас в Україні уся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Бійці Повітряних Сил України переконані - попри численні санкції, рф щомісяця виробляє до ста далекобійних ракет і вже накопичила близько восьмисот одиниць! Також росія налагодила виробництво "Шахедів" та планує до літа 2025-го року випустити шість тисяч таких дронів. Плюс країна-агресорка отримує нові й нові партії безпілотників від своїх партнерів по антиукраїнській коаліції.

Петро Черник, військовий експерт:

Вони накопичили доволі непоганий потенціал. Плюс уже попробували перевести у режим поверхня-поверхня С-400. Уже як мінімум одна запрацювала в режим і балістики. "Іскандери" також поштучно, але все ж таки виготовляють і великий ракетний залп буде! Вважаю, що буде комбінована атака. З початку буде хвиля, або кілька хвиль "Шахедів" 136-131 з метою промазати, виснажити на ППО, а потім буде великий ракетний залп!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Втім, на відміну від минулого року, нині Україна має значно потужнішу систему протиповітряної оборони. Експерти та й військові командири припускають - навіть якщо росіяни одночасно випустять по нам сотню ракет і дронів - більшість не долетять до цілі!

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Наші можливості, можливості ППО, вони стали більшими, вони в рази більші, ніж були на цей час рік тому назад. Тому що на той час у нас не було ані "Петріот", ані достатньої кількості західних зразків.

Сергій Наєв, командувач Збройних сил України:

З точки зору технологій - звісно західні технології кращі, ніж радянського зразку. Що стосується всіх нас, то ми використовуємо все, що може вбивати ворога - в небі, на землі та в морі. Ефективність системи протиповітряної оборони у Північній операційній зоні дуже висока. Майже кожна ворожа ціль вона вражається мобільною вогневою групою.

Російські дрони - вже стали звичними мішенями для мобільних груп протиповітряної оборони. Вони на бойовому чергуванні - і вдень, і вночі. Ось такі машини, обладнані зброєю різних калібрів, швидко пересуваються з місця на місце, полюючи на ворожі "Шахеди".

Позивний "Сова" - військовослужбовець Збройних сил України:

Вистежуємо візуально, ловимо на луч і ведемо вогонь. Скільки вона б'є? - До тисячі метрів. У нас є планшети, на яких ми бачимо цілі і потім візуально по азимуту візуально вистежуємо і ловимо.... На несенні мого чергування було збито дві цілі. Треба старатися, тому що швидкість самого "Шахеда" дуже висока.

Позивний "Курсант" - військовослужбовець Збройних сил України:

В нас є "Хамер", на якому ми виїжджаємо на бойове чергування. Є в наявності в нас "Браунінг М2", також "Стінгер", кулемети. В кожного є автомат, тепловізійні приціли, ночніки все озброєння, яке є ми використовуємо для досягнення поставлених задач. Хлопці чимало збили.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Ракета - ціль значно складніша за "Шахед". З кулемета її не збити. Потрібна потужніша зброя! І вона є - запевняють бійці підрозділів Протиповітряної оборони. Небо над Україною прикривають комплекси американських "ПЕТРІОТ" та французький "САМП-ТІ" - ці системи здатні вражати навіть ракети, що летять за балістичною траєкторією. Зокрема, російський "Кинджал". У враженні крилатих ракет добре себе зарекомендували американсько-норвезькі "НАСАМСи" та зенітно-ракетні комплекси "ХОК", а також німецькі "АЙРІС-ТІ" - яких незабаром в Україні стане більше!

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил України:

Чудовий комплекс, зарекомендував себе на усі сто відсотків. Отримали його фактично у жовтні минулого року, коли противник почав обстрілювати нашу критичну інфраструктуру. Стовідсотковий результат. Одна ракета - одна ціль! Один з найкращих радарів, який бачить надзвичайно маленькі цілі. І "НАСАМС" і "ПЕТРІОТ" і навіть радянські системи можуть брати інформацію з цього радару.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Втім, територія України дуже велика, і закрити весь повітряний простір у нас просто немає можливості! Аби захистити лише одне місто-мільйонник від балістичних ракет, треба мати хоча б дві батареї "Петріот"! А їх у нас усього дві... на всю країну!

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Прикрити проти балістичних ракет практично неможливо. Якщо я скажу про сто, або сто п'ятдесят пускових установок. Стільки, скільки немає в США і Європі вцілому, оце буде така більш менш притомна оцінка.

Сергій Наєв, командувач Збройних сил України:

Нам необхідні засоби, які мають велику дальність ураження. Це безпосередньо "Петріоти", зараз вже є домовленності, що незабаром прибудуть такі системи. Також "Насамс", "Іріс-т", ну і звісно ж ракети до них. Вся ця потреба передана нашим західним партнерам. Відповідно керівництво держави, керівництво Міністерства оборони веде перемовини.

Ось такий комплекс протиракетної оборони "Праща Давида" днями Ізраїль уперше в історії продав Фінляндії за понад триста мільйонів євро. Під час операції "Залізні мечі" система показала надзвичайно високу ефективність. А відтак і нам би такий став у пригоді.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Це дуже дорого для нас і ми не можемо дозволити. Ізраїль не передає техніку і обладнання він її тільки продає. Таких коштів, а тим більше для закупівлі ракет в нас немає.

Захистити небо над Україною допомогли б і літаки F-16. Українські пілоти вже навчаються ними керувати. Втім, за прогнозами Повітряних сил, в Україні американські винищувачі з'являться лише найближчої весни.

Михайло Манилюк, кореспондент: