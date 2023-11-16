На нинішньому етапі війни Україні потрібно більше зброї і нових систем ППО. Також необхідні додаткові санкції проти росії та країн, що постачають їй озброєння. Ці теми були головними під час візиту до США керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"росія втрачає субєктність і безумовно вона продовжуватиме вбивати, оскільки пішла ва-банк. І в Сполучених Штатах, і в європейських країнах розуміють і природу сучасної росії, і природу війни як такої, і негативні наслідки, якщо ця війна буде неправильно фіналізована.

Питання в іншому: питання в бюрократії, у залишкових страхах перед російської федерацією тощо. І з цим потрібно працювати, пояснювати, чому військові інвестиції в Україну - це перш за все інвестиції в безпеку країн, які є донорами для нас. Тобто вони інвестують не в зброю для України, вони інвестують в те, що Україна сьогодні прибере з глобального простору найбільшого донатора нестабільності - російську федерацію.

І, безумовно, ціна, яку ти платиш у своє майбутнє - я не про Україну, а про ці країни говорю - це набагато менша ціна, ніж та, яку доведеться платити, якщо російська федерація продовжуватиме домінувати і буде продовжувати фінансувати ті чи інші прояви агресії на різних континентах.

Ми розуміємо це, як і наші партнери, незалежно від внутрішньополітичних дискусій, наприклад, як у Сполучених Штатах. Ми свідомі того, що Сполучені Штати останні 10 років мають достатньо важкі, достатньо конкурентні виборчі кампанії, і безумовно Україна сьогодні є фактором, який впливає на внутрішньо політичну дискусію.

І для США, і для будь-якої іншої країни очевидні наступні речі: підтримка України означає, що вони фінансують своє стабільне майбутнє. Друге, що вони фінансують повернення до глобального міжнародного права. Третє, що вони фінансують програму прибирання з глобального простору російської федерації, яка є донатором нестабільності.

І четверте: будьякі інвестиції в Україну напряму - це інвестиції в економіки цих країн. Тому що вони витрачають кошти перш за все на свої військові виробництва, стимулюють економіку, тому це важливо для Сполучених Штатів і України.