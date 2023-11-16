Мовна суперечка, що набула масштабу загальнодержавного скандалу. В центрі - радикальна поборниця української мови Ірина Фаріон. Вона роками гостро висловлювалася проти всього російськомовного і врешті перегнула палицю. Кримінальне провадження за чотирма статтями і звільнення з університету, студентський мітинг і масштабний хейт в Інтернеті.

Все про пожежу на мовному підґрунті - в сюжеті Ніни Коломієць.

Кілька хвилин інтерв'ю, які спричинили лавину обурення. Мовознавиця Ірина Фаріон, яка прославилася агресивною критикою всього російськомовного, не добираючи слів, накинулася на українських військових.

- Але ж ми не можемо назвати їх ка*апами, це несправедливо? - Але я не можу їх назвати українцями, якщо вони не говорять українською мовою. Хай назвуть себе руськими. Чому вони такі очманілі?

Відповідь - не забарилася. Максим Жорін, представник командування 3-ї штурмової бригади, зробив допис у соцмережі, присвячений Фаріон, та навмисно написав російською, облаяв мовознавицю на чому світ стоїть. Попросив правоохоронців звернути увагу на дії, що - далі цитата - "розколюють українське суспільство за ФСБ-шними методичками". Підтримав цю думку й очільник штабу батальйону "Азов" Богдан Кротевич.

Я вважаю її відвертою посібницею російської пропаганди

Збіг чи ні, але кремлівські пропагандисти дійсно миттєво підхопили тему. І у своїх коментарях, схоже, стали на бік гострої на язик захисниці української мови!

Украинцы обозвали Фарион психически больной. Высокий стиль, высокие отношения. Но от себя хочется сказать, что ведьма - хотя бы последовательна в своем отвратительном нацизме.

А вже за кілька днів - новий інформ-привід для російської пропаганди. І знову від Ірини Фаріон. У соцмережі вона опублікувала лист студента з Криму, який висловлює їй підтримку. Але! Ім'я та прізвище відправника мовознавиця не приховала. Як наслідок, хлопець тепер у лапах російських спецслужб із тавром - "екстреміст".

Ирина Фарион выставила это на своем канале, тем самым я нахожусь теперь здесь, в центре по борьбе с экстремизмом МВД республики Крым в городе Симферополе.

Таміла Ташева, Постійна представниця Президента України в АР Крим:

Розголошення персональних даних - це вже дуже суттєвий проступок, варто розуміти політичну відповідальність, тому що всі наші громадяни, які проживають на окупованій території, точно заслуговують на те, щоб бути обережними в оприлюдненні тої інформації, яка звідти надходить.

За те, що образила наших захисників і поставила під загрозу життя кримчанина, омбудсмен Дмитро Лубінець поскаржився на Фаріон до СБУ.

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини:

Ця пані дозволила собі дискримінаційні вислови, що ті військовослужбовці, які не спілкуються українською мовою, вони другосортні, не можуть вважатися героями, навіть якщо воюють на передовій. Я звернув увагу СБУ, що це є пряме розповсюдження мови ворожнечі, прямий вислів дискримінації.

З вимогою звільнити професорку-скандалістку вийшли й студенти Львівської політехніки, де Фаріон викладає понад 30 років.

Софія, студентка Національного університету "Львівська політехніка":

Ми вийшли сьогодні на цей протест заради того, щоб домогтися звільнення Фаріон з нашого рідного університету. Тому що мій батько - військовий і я хвилююся за нього постійно. І коли викладач мого інституту каже такі огидні речі, про це не можна мовчати.

Перегинати палку у захисті української мови - фірмовий стиль Фаріон ще з часів її депутатства у Верховній Раді.

Мову не знають або ті, хто розумово відсталі, або політично упереджені. В якій системі координат перебуваєте ви?

Мовознавиця - навіть сортувала малечу в дитсадку за іменами!

- Ти як називаєшся? - Олена. - Яка красуня! Ніколи не називайся Альонкою, бо якщо станеш Альоною - покуй валізи і виїжджай до московії.

Відповідальність за окупацію Маріуполя Фаріон покладала на маріупольців - мовляв, самі винні, бо говорили мовою окупанта.

Тепер ви розумієте, чому у нас війна передусім там, де не було української мови.

От і зараз Фаріон - традиційно продовжує гнути свою лінію.

Боротьба всередині країни набагато важливіша, ніж боротьба на нульовій позиції.

Утім цього разу скандал не обмежився лише словесною перепалкою. На гострі висловлювання Фаріон відреагувала Служба безпеки України.

Роксолана Яворська, речниця управління СБУ у Львівській області:

СБУ відкрила кримінальне провадження за 4 статтями КК - порушення рівноправності громадян, образа честі і гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування і недоторканості приватного життя.

А ще в мережі з'явився наказ про звільнення Фаріон зі Львівської політехніки.

Наталя Павлишин, речниця Національного університету "Львівська політехніка":

- З Іриною Дмитрівною сьогодні мали спілкуватися. Є процедура і це процедура була передбачена. - Коли востаннє Ірина Дмитрівна була в себе на кафедрі? - Я не знаю.

Марта Хабак, студентка Національного університету "Львівська політехніка":

Як дитина військового, можу сказати, що дійсно боротьба всередині країни важливо, але саме проти колаборантів і хуліганів. А не проти своїх же військових. Бо якщо ми уявимо, що війна всередині важливіша, то можна подумати уявити те, які будуть наслідки того, якщо з нуля всі розвернуться і почнуть воювати всередині країни.

Сама ж Ірина Фаріон заявила, що оскаржуватиме в суді рішення щодо звільнення.