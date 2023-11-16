Внаслідок потужного обстрілу Херсона одна людина загинула і вісім поранених. У власній квартирі, травми несумісні з життям, отримала 75-річна жінка.

Наймолодша поранена - 15-річна дитина. Вона потрапила під обстріл разом зі своєю родичкою, 52 років. Обох потерпілих шпиталізували. До лікарні доставили ще чотирьох містян.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"Ввечері ворог бив по житлових кварталах Центрального та Дніпровського районів міста. Пошкоджено будинки, автомобілі, АЗС та автомийку.

Почалось о 19:15, масовано почали обстрілювати змішаними снарядами, це і артилерія, і міномети, і РСЗВ, канонада була така, що світло було як вдень.

Спочатку ми отримали повідомлення з середмістя про двох жінок-родичок. Одна дитина 15-річна і старша жінка, її мати чи бабуся.

Також отримали повідомлення, що загинула 75-річна жінка і поряд ще одна жінка поранена була. Обстріли продовжувались, з іншої адреси також отримали повідомлення про жінку поранену.

Потім росіяни обстріляли автомийку та АЗС. Поряд з автомийкою постраждав чоловік, який рухався на автомобілі поряд. На АЗС постраждав працівник.

Обстріляли росіяни і одну з поліклінік, було пошкодження самої поліклініки. Потім надійшло повідомлення про поранення ще двох людей.

Наразі нам відомо нам про одну загиблу людину та вісьмох постраждалих", - розповів Олександр Толоконніков.