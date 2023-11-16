Постав енну суму, і я подвою твій депозит: На Закарпатті люди масово повелися на нову-стару шахрайську схему. Так званий "біржевий магнат" пропонував "інвесторам" заробіток на криптовалюті.

П'ять, десять, пʼятдесят, двісті тисяч гривень ..та ще й кредитні.. В людей видурили мільйони! Бо ті стали заручниками власної жадібності. Як інтернет-злочинці вводять в оману людей так, що ті готові віддавати їм усі заощадження? Та чому давно свідома злочинна схема, фінансова піраміда, досі знаходить своїх інвесторів?

Нова-стара шахрайська схема.

Я втратила 5 000 грн.

Я втратила 10600 грн.

А дехто - і пʼятдесят, і навіть двісті тисяч!

Як інтернет-злочинці обвели навколо пальця сотні українців? Та чому люди готові віддавати незнайомцям десятки тисяч гривень?

Потерпілих багато і сума близько 2 мільйонів гривень.

Наші героїні розповідають про свій досвід анонімно:

Мені прийшло повідомлення від цієї людини. Прям сьогодні я пропоную внести таку то суму під 300%. І сума виплати буде до кінця цього дня.

Передісторія: наприкінці жовтня у соцмережактих візувався акаунт з іменем Даніл Зубков. Хлопець, який начебто давно заробляє гроші на криптовалюті, писав - от-от запровадить власний навчальний курс. Та перед запуском - вирішив "прогріти" потенційних клієнтів. Буцімто, на практиці показавши людям, як працює заробіток на електронних грошах. Усім охочим чоловік пропонував внести депозит на його карту - від кількох сотень до двохсот тисяч гривень, обіцяв подвоїти суму:

Я пропоную тобі внести депозит від 1000 грн. Твій депозит я буду використовувати з метою заробітку і за підсумком поверну тобі 200%. Із 10 тисяч ви отримуєте 20 тисяч гривень. У разі невдалої угоди або затримки за термінами - я повертаю вам депозит.

Заманливо, чине так? Час на виконання "угоди" - 96 годин. Але є умова: після внесення оплати писати в чат - заборонено!

Якщо порушуєте правила, я вас блокую.

І ще одна умова - після отримання помножених вкладів інвестор зобов'язаний опублікувати інформацію у своєму профілі щодо заробітку. Щоби про "гру" дізналися якомога більше людей.

Думаю, перепитаю у них, у дівчат. Уточню, чи дійсно це так. І вони мені підтвердили, що так, я отримала один раз виплату, моя сестра отримала виплату. Інша підтвердила, що вона двічі брала участь. Й також двічі вона отримала цю виплату.

Реальні виплати - реальним, добре знайомим і перевіреним людям! Ось це чи не найбльше спонукало нашу героїню - ризинкнути. Тим паче, що мінімальні ставки - зростали. Як і отримані суми - часом доходило до 300-сот чи навіть чотирьохсот п'ятдесяти відсотків! Ще й час очікування - скорочувався.

Тільки сьогодні даю можливість відкрити додаткову угоду на будь-яку суму від 3500 грн. І отримати вже сьогодні виплату під 300 %.

Я внесла цю суму - 5 тисяч гривень. Коли отримала цю останню смс, думаю, це напевно мій шанс.

Повернення потроєного депозиту жінка того дня так і не дочекалася. А вранці - отримала від "біржевого магната" чергове повідомлення:

Привіт, твоя виплата уже готова, але я не можу тобі її надіслати, бо біржа, на якій я працюю - змінила умови конвертації. І тепер вам потрібно сплатити комісію у розмірі 2100 грн.

Таке ж повідомлення того дня отримали всі, хто довірив гроші незнайомцю. Люди почали просити повернути депозит, але у відповідь - мовчання. Мережа вибухнула коментарями: "Шахрай!". Наша героїня 2100 гривень вносити не стала. На відміну від іншої потерпілої, яка віддала незнайомцю загалом 10 600 гривень!

Знаєте, такий момент... Казати чоловіку? Не казати? Дуже боялася, бо то кредитні кошти. І багато хто, якщо ви бачили в чаті, пише, що вони вкладали кредитні кошти. Я не маю слів. Одні емоції. Спати не можу, їсти не можу.

Обдурені люди згуртувалися - створили спільний чат, у якому нині вже понад 400 учасників. Більшість із них - із Закарпаття. З аноніного голосування, яке проводилося в групі, можна нарахувати, що за середньої ставки 7 тисяч гривень - злочинець за менш ніж 2 тижні збагатився на півтора мільйона гривень! У реальності сума може бути значно більшою.

Дмитро Попов - кандидат психологічних наук, поліграфолог:

Біля 17-ти відсотків населення будь-якої країни здатні попадати під вплив шахраїв. І здатні щось втрачати на користь тих самих шахраїв. Більш того, встановлено, що такі риси людини як освіта або логічне мислення, на жаль, не впливають на те, що вона може якимось чином вберегтися від шахраїв, якщо це стосується інвестування.

"Фінансова піраміда". Давно відома й перевірена схема: шахраї обіцяють виплачувати дивіденди старим інвесторам за рахунок нових.

Дмитро Попов - кандидат психологічних наук, поліграфолог:

Навіть я в юному віці був залучений до цього. Була така фінансова піраміда всерадянська. МММ. В яку було залучено десятки мільйонів громадян.

"Завтра дорожче, ніж сьогодні" - так звучав девіз найбільшої фінансової піраміди, яку в 1989 році заснував росіянин - Сергій Мавроді. Обіцяв вкладникам рекордну прибутковість - до 1000 відсотків річних!

Коли ж у 97-му році "МММ" було визнано банкрутом, мільйони людей зрозуміли, що свої гроші просто віддали "великому комбінатору". Мавроді заробив тоді близько 2-х мільярдів доларів!

Відсидівши у тюрмі, шахрай спробував заснувати новий проект - "МММ Глобал". Пропонував людям вкладати гроші у криптовалюту.

У правоохоронців лежать сотні заяв від обдурених вкладників уже нових фінансових пірамід:

Артем Олещенко, головний інспектор відділу комунікації Департаменту кіберполіції:

Наразі ми встановлюємо осіб, які причетні до правопорушення а також повне коло потерпілих осіб. Якщо ви постраждали від подібної шахрайської схеми - заповність форму звортонього звʼязку на сайті кіберполіції.

Правоохоронці та юристи наголошують - винними у злочині можуть бути визнані не лише організатори піраміди.

Олександр Рудаков, юрист:

Скоріш за все, таких карток дуже багато. Вони їх використовували, а потім просили від цих осіб зняти кошти з рахунків і передати готівкові кошти. Особи. яких використовували в якості інструмента отримання коштів в тому числі будуть нести відповідну відповідальність. Організатору буде світити найбільший строк. Може бути 10 років і більше.

Легкі гроші - тільки в мишоловці. Стара, як світ істина, не втратила свого сенсу. Адже й в умовах війни довкола багато людей, які прагнуть навіть не вкрасти у вас гроші, а просто зробити так, аби ви віддали їх нібито за власним бажанням.