Згідно з документами, які потрапили у розпорядження журналістів, п'ять років тому Зайпель підписав спонсорську угоду

Про росію та путіна - за російські гроші. В Німеччині - гучний медіа-скандал. Відомого журналіста, лауреата кількох профільних премій та експерта по росії Губерта Зайпеля підозрюють у фінансуванні з москви. Колеги журналіста стверджують - Зайпель отримав від російських олігархів щонайменше 600 тисяч євро. Тетяна Логунова розкаже більше.

Жоден із західних журналістів не спілкувався так близько з російським президентом. У 2012-му році під час зйомок документального фільму путін запросив його проїхатися у президентському лімузині москвою.

У випуску новин одного з найпопулярніших телеканалів Німеччини - сюжет про власного співробітника! В центрі уваги - Губерт Зайпель - авторитетний журналіст, автор документальних фільмів і книг про "газпром", росію та путіна! Зайпель, якого в німецькій медіа-сфері дотепер вважали одим із найкращих експертів у питаннях росії - отримував від москви гроші. Більш як півмільйона євро - через офшори, пов'язані з російськими олігархами.

Викрили Зайпеля його ж колеги з телеканулу ZDF та видання Spiegel. Журналісти - в рамках міжнародного проєкту "Таємниці Кіпру" - проаналізували документи компаній острівної держави, що займаються реєстрацією фірм і консалтингом. Серед масиву даних знайшли докази, що Зайпеля фінансували російські олігархи!

Згідно з документами, які потрапили у розпорядження журналістів, п'ять років тому Зайпель підписав спонсорську угоду. Замовники зобов'язалися виплатити журналісту 600 тисяч євро за написання та популяризацію книги "Влада путіна. Чому Європі необхідна росія". Щедрим спонсором виявилася фірма, зареєстрована на Британських Віргінських островах. Бенефіціар - близький до путіна російський олігарх Олексій Мордашов. У документах також є натяк на те, що подібну угоду Зайпель укладав зі своїм російським спонсором і перед написанням іншої книги - "путін. Логіка Влади".

Сотні зустрічей з президентом держави-агресорки, компліментарні фільми про нього, розлогі півгодинні інтерв'ю. Наближеність авторитетного німецького журналіста до путіна, а надто постійні спроби пояснити і захистити позицію кремля завжди викликали підозри в колег. В інтерв'ю Зайпеля прямо питали, чи отримував він колись гроші від росіян. "Та ви що? Як взагалі язик повертається таке питати?" - обурювався Зайпель.

Коли ж розслідування опублікували, Зайпель раптом згадав про спонсорські угоди та гонорари. І визнав, що отримував гроші з росії. Втім запевнив, що це ніяк не впливало на його роботу та неупереджену позицію. Перевіряти це твердження тепер буде роботодавець Зайпеля. Керівництво телеканалу замовило незалежну експертизу всіх його документальних фільмів. Видавництво, з яким співпрацював журналіст, обійшлося без перевірок. Воно негайно припинило продаж книг Губерта Зайпеля про путіна та росію.