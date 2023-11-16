Сьогодні в Україні - День працівників радіо та телебачення. Ми, інформаційна служба "Інтера", вітаємо усіх колег, які в цей непростий для країни час працюють на інформаційному фронті. Адже показувати світові правду про дії агресора вкрай важливо.

Особливо в умовах, коли росія веде ще й агресивну пропаганду по всьому світу, аби виправдати своє свавілля. І тут важливу роль відіграє відеофіксація воєнних злочинів агресора, а це - царина телеоператорів. Наші хлопці ще з 2014 року працюють на фронті. Що їм дає сил витримувати жахи війни - розкажемо далі.

Станіслав Кухарчук - кореспондент:

Телевізійна картинка, ось наприклад, як зараз - в кадрі журналіст, або герой чергового сюжету, місце події і власне сама подія. Все це ми бачимо виключно очима оператора. Саме людина з камерою показує нам життя з екранів телевізорів, а іноді - ризикуючи власним. Оператор фільмує все - від народження пандочки у зоопарку - до війни, але завжди залишається за кадром.

Оператор черкаського корпункту "Подробиць" В'ячеслав Ромодан прийшов на канал менше року тому. Тут він замінив загиблого на фронті Павла Тимошенка. Паша мобілізувався у перші дні вторгнення і трагічно загинув під Вугледаром. Для Слави війна теж стала близькою. З лютого в нього постійні ротації на східний фронт.

За неповний рік Слава встиг зняти героїчну оборону Бахмута, Авдіївки, наступальну операцію ЗСУ на півдні Донеччини, і військові злочини росіян, яких просто не злічити. До обстрілів та авіаударів Слава вже звик, але зізнається, звикнути до втрат знайомих та друзів він ніколи не зможе.

В'ячеслав Ромодан - оператор телеканалу "Інтер":

Найжахливіше - це коли ти знаєш людину, знімали ту людину, була про неї історія …і приходить новина, що її не стало. Більше показувать, більше показувать цю війну, щоб люди зрозуміли, що це таке, щоб люди бачили.

Це кадри зачистки від росіян наших позицій на Луганщині. Вони були зняті оператором Сергієм Дубініним в березні 22 року. Велика війна Сергія застала під час ротації на сході України. Без відпочинку і з постійним ризиком для життя він знімав оборону Попасної, Лисичанська, Сєвєродонецька та Авдіївки. Наприкінці літа минулого року він свідомо змінив камеру на окуляри пілота ударного дрону.

Зараз про свій вибір Сергій анітрохи не шкодує. До того ж жартує, операторська майстерність і у війську його не полишає.

Сергій Дубінін - оператор телеканалу "Інтер":

Камера, з якою ми працювали з тобою на новини і камера на дроні - я намагаюсь так само тримати ліпший кадр, горизонт, золоте січіння і щоб кадр був дуже яскравий. Операторство нікуди не зникло і хочеться зняти, навіть на дрон-камікадзе, дуже крутий кадр, як палимо русню.

За 21 рік роботи оператором в редакції "Подробиць" Вадим Ревун відзняв війни і конфлікти в понад пів-сотні країн світу. Через свої відео він намагався показати, яке лихо несе війна. 3 2014 Вадим фільмує війну в своїй власній країні і це в його професійному житті найбільш болісний момент.

Вадим Ревун - оператор телеканал "Інтер":

Коли ти знімаєш війну на Сході, в Африці, в Азії ти співчуваєш людям, все дуже погано, але це не твоя війна, це не горе твого народу. Тому, звичайно, що дуже важко, дуже складно, бо це біль твого народу, це твоя біль, але треба, щоб хтось це знімав.

Ці кадри палаючого будинку в Авдіївці належать Богдану Савруцькому. Він ніколи не хотів бути воєнним оператором, але життя розпорядилось інакше. Богдан знімає війну з 2016 року. Зараз у нього планова ротація на східному фронті…його смуга постійно змінюється, але роками не змінним залишається людське горе, яке несуть із собою росіяни.

Богдан Савруцький - оператор телеканалу "Інтер":

Ну я жива людина, тому звісно ж пропускаєш через себе, коли ти бачиш людське горе, страждання - воно не може залишити тебе байдужим. Я - оператор новин, якщо я буду занадто пропускати все через себе, то я не зможу працювати оператором.... на жаль, чи на щастя - це так.

Сюжети і відео, відзняті цими хлопцями на передовій, ми дивимось кожен день в новинах та соцмережах. Ми не бачимо їхніх облич, але бачимо все їхніми очима.