Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Про це оголосили на пресконференції з приводу організації чемпіонського поєдинку.

Переможець стане першим абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії з 1999 року. На кону стоятимуть усі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO, IBF (Усик) і WBC (Ф'юрі).

Олександр Усик і Тайсон ледь не влаштували бійку після оголошення дати бою. "Циганський король" спробував спровокувати українця лайкою.

Ти знаєш, що буде далі. Я тебе розіб'ю, сосиско. Ти битимешся проти найкращого британського гевівейта - мене. Ти побив всіх інших, але не мене. Подивись мені в очі. Маленька сосиско!

Спочатку поєдинок мав відбутися 23 грудня, однак був перенесений на пізніший термін після непереконливої перемоги Тайсона у виставковому бої з екс-чемпіоном UFC Френсісом Нганну. У третьому раунді британець навіть побував на підлозі рингу та в нокдауні.

36-річний Олександр Усик володіє титулами чемпіона світу у надважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Міжнародної боксерської федерації (IBF) та Всесвітньої боксерської організації (WBO). У його активі 21 перемога (14 нокаутом) та жодної поразки.

У серпні українець вдруге захистив свої пояси, відправивши у технічний нокаут британця Даніеля Дюбуа. Усик - олімпійський чемпіон 2012 року (до 91 кг), раніше він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, WBA та Всесвітньої боксерської ради (WBC) у вазі до 90,71 кг.

Тайсону Ф'юрі 35 років, на його рахунку 34 перемоги (24 нокаутом) та 1 нічия, він є чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).