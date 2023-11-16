За три місяці у підвалі Микола схуд на 20 кілограмів.

Село Роботине на Запоріжжі Сили оборони України звільнили цьогоріч на День Незалежності. Але його 65-річний житель Микола Храпач дізнався лише за місяць потому.

Чоловік став бранцем власного підвалу. Його будинок було зруйновано під час обстрілу. Уламки ж завалили вхід до підвалу, у якому ховався господар. Свою історію пан Микола розповів нашому колезі Сергію Вендіну.

Ну, це розбитий мій тут дім. Ото обведено. І тут я оце находився постоянно в підвалі. Одна вєранда осталась. От… Вийшов… Нема ніде нічого.

Розбитий дім Миколи Храпача у Роботиному. Чоловік перебував півтора року в окупації і вижив після влучання снаряду у будинок. Встиг сховатися у підвалі.

Микола Храпач, житель села Роботиного:

Дом построен на подвале. Батько як построїв у 68-му году. Цей подвал ото забєтоніровал, фундамєнт заложив, вход із дому у подвал…І оце, де вход, все оце обвалилось. Кришу привалило і я оказався у пастці. З 28-го июня вихода не було.

Наступні три місяці чоловік провів у підвалі. День у день був схожий один до одного.

Микола Храпач, житель села Роботиного:

Цілодобово снаряди летять. Шо там спиш 6-5 часов. Коли заснеш в 6 вечора, то 12 проснешся, 23-ох. Проснувся - всьо, обратно не спиш. Оце так було всьо. Постєль у мене там все було, я ж з хати все туди.

Не загубитися у часі допомагали тріщина у стелі та заряджений телефон, яким чоловік користувався геть економно.

Микола Храпач, житель села Роботиного:

Світло було лампадка, олія. Наливаю, фітільок, підпалив ото… І трошки криша ж лягла на вану, і трошки там просвєт був. Так шо рассвєти і закати… коли день, коли ніч я орієнтірувався. І в мене телефон був. Оцей телефон тільки заряжаєш, щоб число дивиться і врємя. Потому шо надо було орієнтіроваться.

Та коли спорожніли запаси закруток та консерв, пенсіонер все ж наважився вибратися на поверхню.

Микола Храпач, житель села Роботиного:

У мене було дві лопати, лом… Я ото одрився, дві сумки виставив. Вийшов на свєт, на світло.

Чоловік пішов дорогою край села. Тоді й побачив машину військових. Від них чоловік дізнався, що минув місяць з деокупації його села.

Микола Храпач, житель села Роботиного:

І я потихеньку, потихеньку дойшов до цієї машини, сів… Отак сидю, коли піднімаю глаза - два солдата стоять. Питаю "росіяни/українци". Украинци. Даю їм свій паспорт, вони так подивилися, і кажуть: "Так ми вас розискуєм, ви в розиске". Сестра моя у Запоріжжі подала на розиск.

Наступного дня чоловік потрапив до Запоріжжя.

Микола Храпач, мешканець Роботиного:

Це я вийшов з етого… Якраз приїхав у Запоріжжя. Роздівся купаться. Оце такий був. Борода, вз'єрошений, непричесаний. Мене одмили, одмився трошки.

За три місяці у підвалі Микола схуд на 20 кілограмів. Та рідні одразу впізнали чоловіка. Нині він мешкає в Запоріжжі у сестри. Проходить курс лікування після тримісячного поневолення у підвалі.