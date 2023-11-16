Чоловік став бранцем власного підвалу: історія жителя села Роботине [ Редагувати ]
Село Роботине на Запоріжжі Сили оборони України звільнили цьогоріч на День Незалежності. Але його 65-річний житель Микола Храпач дізнався лише за місяць потому.
Чоловік став бранцем власного підвалу. Його будинок було зруйновано під час обстрілу. Уламки ж завалили вхід до підвалу, у якому ховався господар. Свою історію пан Микола розповів нашому колезі Сергію Вендіну.
Ну, це розбитий мій тут дім. Ото обведено. І тут я оце находився постоянно в підвалі. Одна вєранда осталась. От… Вийшов… Нема ніде нічого.
Розбитий дім Миколи Храпача у Роботиному. Чоловік перебував півтора року в окупації і вижив після влучання снаряду у будинок. Встиг сховатися у підвалі.
Микола Храпач, житель села Роботиного:
Дом построен на подвале. Батько як построїв у 68-му году. Цей подвал ото забєтоніровал, фундамєнт заложив, вход із дому у подвал…І оце, де вход, все оце обвалилось. Кришу привалило і я оказався у пастці. З 28-го июня вихода не було.
Наступні три місяці чоловік провів у підвалі. День у день був схожий один до одного.
Микола Храпач, житель села Роботиного:
Цілодобово снаряди летять. Шо там спиш 6-5 часов. Коли заснеш в 6 вечора, то 12 проснешся, 23-ох. Проснувся - всьо, обратно не спиш. Оце так було всьо. Постєль у мене там все було, я ж з хати все туди.
Не загубитися у часі допомагали тріщина у стелі та заряджений телефон, яким чоловік користувався геть економно.
Микола Храпач, житель села Роботиного:
Світло було лампадка, олія. Наливаю, фітільок, підпалив ото… І трошки криша ж лягла на вану, і трошки там просвєт був. Так шо рассвєти і закати… коли день, коли ніч я орієнтірувався. І в мене телефон був. Оцей телефон тільки заряжаєш, щоб число дивиться і врємя. Потому шо надо було орієнтіроваться.
Та коли спорожніли запаси закруток та консерв, пенсіонер все ж наважився вибратися на поверхню.
Микола Храпач, житель села Роботиного:
У мене було дві лопати, лом… Я ото одрився, дві сумки виставив. Вийшов на свєт, на світло.
Чоловік пішов дорогою край села. Тоді й побачив машину військових. Від них чоловік дізнався, що минув місяць з деокупації його села.
Микола Храпач, житель села Роботиного:
І я потихеньку, потихеньку дойшов до цієї машини, сів… Отак сидю, коли піднімаю глаза - два солдата стоять. Питаю "росіяни/українци". Украинци. Даю їм свій паспорт, вони так подивилися, і кажуть: "Так ми вас розискуєм, ви в розиске". Сестра моя у Запоріжжі подала на розиск.
Наступного дня чоловік потрапив до Запоріжжя.
Микола Храпач, мешканець Роботиного:
Це я вийшов з етого… Якраз приїхав у Запоріжжя. Роздівся купаться. Оце такий був. Борода, вз'єрошений, непричесаний. Мене одмили, одмився трошки.
За три місяці у підвалі Микола схуд на 20 кілограмів. Та рідні одразу впізнали чоловіка. Нині він мешкає в Запоріжжі у сестри. Проходить курс лікування після тримісячного поневолення у підвалі.
по темі
За добу окупанти завдали по області майже півтори сотні ударів. Ракетами атакували одне із сіл у Запорізькому районі.
Яка ситуація із доставкою деревини жителям прифронтових громад - дивіться далі.
Воїн центру спецоперацій "А" загинув торік наприкінці листопада у бою під селом Білогір'я на Запоріжжі. Яким запам'ятали Героя рідні та колеги - далі.
В області приспустили прапори, а в церквах різних конфесій правлять поминальні богослужіння. Мар'яна Мартин продовжить.
Найближчим часом фахівці мають обстежити будинок та виготовити проєкт. Який вигляд має висотка зараз та де живуть її мешканці?