Мисливці на "Шахеди" відточували свої навички на півночі України! Зі зброї різних калібрів мобільні вогневі групи Сил протиповітряної оборони намагалися збити безпілотник, який у три рази менший за іранський "мопед". Чи вдалося приземлити умовну ворожу ціль - бачив Михайло Манилюк.

Електронний птах здіймається в небо... Це мішень для сил протиповітряної оборони!

Безпілотник із пластику - маневрений і легкий. Від сильного вітру його хитає в різні боки. Відтак знищити таку ціль - важко!

Врешті бійцям ППО не вдається збити дрон. Крилатий іде на посадку!

Вже тут, на землі, з'ясовується - електронний птах - поранений!

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Бачимо влучання. Тобто тренування є результат, але треба працювати ще більше. Ця ціль невелика за розміром. Якщо навчаться попадати у невелику ціль, то в "Шахед" точно влучать!

"Шахед" - утричі більший, наголошують захисники неба. Він майже не вміє маневрувати, летить переважно по прямій траєкторії, а отже влучити в нього - легше. Військовослужбовець із позивним "Салют" навчається збивати повітряні цілі з чеської установки, що має тепловізаційний приціл.

Позивний "Салют" - військовослужбовець Збройних сил України:

Добре виявляти цілі з тепловізійного планшету, добре збивати вночі, удава можна збить! Чехія передала, і машини, і установки - це чеські. Є окремий тепловізор, на який можемо спостерігати за ними.

Мобільні групи ППО полюють на ворожі дрони і вдень, і вночі. Звичайні пікапи, обладнані зброєю різного калібру, можуть швидко переїжджати з одного місця в інше.

Позивний "Курсант" - військовослужбовець Збройних сил України:

В нас є "Хамер", на якому ми виїжджаємо на бойове чергування. Є в наявності в нас "Браунінг М2", також стінгер, кулемети. В кожного є автомат, тепловізійні приціли, ночніки все озброєння, яке є ми використовуємо для досягнення поставлених задач.

кщо дрон летить уночі - екіпаж бійця з позивним "Сова" підсвічує небо ось таким прожектором!

Позивний "Сова" - військовослужбовець Збройних сил України:

Вистежуємо візуально, ловимо на луч і ведемо вогонь. - Скільки вона б'є? - До тисячі метрів. У нас є планшети на яких ми бачимо цілі і потім візуально по азимуту візуально вистежуємо і ловимо.... На несенні мого чергування було збито дві цілі. Треба старатися, тому що швидкість самого шахеда дуже висока.

Проти повітряних цілей українські бійці застосовують зброю й радянських зразків.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Ця старенька гармата здатна знищувати повітряні і наземні цілі, які знаходяться на відстані в понад шість кілометрів. Випускає два снаряда в секунду і може працювати майже безперервно. Головне, аби хлопці встигали її перезарядити.

Олександр - військовослужбовець Збройних сил України:

Розрахунок складається з семи осіб і дуже-дуже важливо злагоджена, скоординована, доволі чітка робота взаємодія всіх людей, які працюють на цьому озброєнні. Навчений розрахунок встигає розгорнутися за 3,5 хвилин. Це протиповітряна автоматична гармата. Конкретно цій одиниці десь близько 70 років вже, але, як бачите, ще й досі працює. Виконує завдання з прикриття об'єктів критичної інфраструктури, відбиття нападів противника з повітря.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Ефективність наших мобільних вогневих груп вона висока, але для того, щоб бути більш впевненими у тому, що кожна ворожа ціль в українському небі буде збита - ми постійно проводимо роботу щодо підвищення їх готовності. Не менше разу на місяць всі мобільні вогневі групи відпрацьовують навчальні питання для того, щоб у справжній бойовій обстановці все було вирішено в короткий термін і дуже ефективно.

Захисники неба запевняють - вони завжди напоготові. І роблять усе можливе, щоб російські ракети та дрони не долітали до цілей!

Позивний "Сова" - військовослужбовець Збройних сил України: