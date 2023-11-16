Євросоюз узгодив нові санкції проти росії. Єврокомісія пропонує запровадити заборону на торгівлю російськими алмазами та посилити контроль за дотриманням верхньої межі цін на нафту. Також є пропозиції розширити чорний список.

Хто до нього потрапить? І чи буде наступний пакет рестрикцій болючим для росії? Про все в сюжеті Ірини Іванової.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Над пропозиціями стосовно нового пакету санкцій Євросоюз працював понад пів року. Попередні обмеження проти росії передбачали здебільшого посилений контроль за введеними раніше санкціями. У новому пакеті теж є механізми, які дозволять уникнути обходу санкцій. А ще - він містить економічні обмеження та санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету та територіальної цілісності України. У переліку - 120 імен та організацій.

Хто саме потрапив до чорного списку - в ЄС поки не кажуть. Втім, газета "Гардіан" зʼясувала, що серед них є родичі лідерів кремля! А саме - двоюрідна племінниця путіна Ганна Цивільова. Вона очолює державний фонд "Защитники отечества". На сайті організації вказано, що він надає персональну допомогу сімʼям загиблих в Україні російських солдатів та їхнім сімʼям. Ще одне прізвище у списку - Ілля Медведєв. Його ім'я та дата народження повністю збігаються з даними єдиного сина екс-президента дмітрія мєдвєдєва. Чоловіка внесли до списку за дезінформаційну та пропагандистську кампанію в Україні.

Син мєдвєдєва - член партії "Єдіная росія", який певний час жив у Сполучених Штатах, поки йому не відмовили в продовженні візи, це сталося в червні 2022 року. Також до списку потрапили представники оборонного та ІТ-секторів російської федерації. А ще - особи та організації, а також причетні до псевдовиборів на окупованих територіях та насильницького перевиховання український дітей, - йдеться в офіційному повідомленні Євросоюзу.

Щодо економічних санкцій. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель днями підтвердив, що до 12-го пакету санкцій внесуть і заборону на російські алмази.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки:

Цей 12-й пакет передбачає розширення чорного списку фізичних осіб, нову заборону на експорт, зокрема, на алмази, більш жорсткою буде верхня межа цін на нафту - для зменшення прибутків росії від її продажу - не нам, а іншим, та боротьба з обходом санкцій.

За даними тієї ж газети "Гардіан", ідеться про повну заборону на продаж усередині блоку російських алмазів і ювелірних виробів з дорогоцінним камінням, добутим у сибірських копальнях. За підрахунками Євросоюзу - це допоможе знизити доходи Кремля на чотири з половиною мільярди євро на рік. Проти введення таких санкцій раніше виступала Бельгія. Ця країна - один із найбільших оптових покупців російських алмазів у світі. У травні цього року уряд змінив свою позицію і почав розробляти схему, яка б дозволила відстежувати походження алмазів. До її розробки долучилися країни Великої сімки, вони підтримали цю заборону.

Згідно з пропозицією, яку висунула Бельгія, усім діамантам, які перевищують розмір від 0,5 до одного карата, буде надано унікальний ідентифікатор через блокчейн-запис, який показуватиме їхнє походження. Це стосуватиметься "від 80% до 90% алмазів у світі", кажуть дипломати, і дасть можливість оптовикам і роздрібним торговцям відокремлювати легальні алмази від нелегальних.

Також Євросоюз пропонує заборонити експорт хімікатів, літієвих батарей, термостатів і деталей до двигунів для дронів-"камікадзе", з допомогою яких росія виробляє зброю проти України. Про це повідомляє видання "Блумберг".

Серед пропозицій до 12-го пакету санкцій - ввести більш жорсткі правила для обмеження граничної ціни на російську нафту, а також - додаткові заходи, які б дозволили уникнути обходу санкцій. Наприклад, посилення звітності, щоб російську нафту не можна було купити в обхід санкцій за підробленими квитанціями. Таку інформацію наводить видання "Політіко".

Цієї пʼятниці посли Євросоюзу зберуться вперше обговорити нові санкційні провозиції. Від лютого минулого року Євросоюз увів 11 пакетів санкцій проти росії через повномасштабну війну в україні. Вони стосуються енергетичної, економічної та фінансової сфер агресора. 12-й пакет обмежень мають розглянути лідери ЄС на саміті Європейської ради в грудні цього року.