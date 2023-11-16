Міністерство фінансів США внесло кілька російських компаній до санкційного списку. Про це йдеться у заяві Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

До списку санкцій внесені компанії "АБС Электротехника", "Эссет Автоматизация", "Эссет Электро", "Доминион Никольский", "Доминион Тверская-Ярославская", "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством".

Крім того, до списку включені "АБС ЗЭиМ Автоматизация", "Мосэн эссет менеджмент", "ВНИИР Гидроэлектроавтоматика", "ВНИИР Промэлектро" и "ВНИИР-Трансстрой".

Також до SDN-List внесено 20 компаній з рф, Боснії та Герцеговини, ОАЕ, Північної Македонії. Зокрема під обмеження потрапив македонський Bet City International DOO Skopje, бенефіціаром якого є засновник російської "Бетсити" - Сергій Самсоненко.

Потрапляння до списку санкцій означає заморожування активів у США та заборону для американських громадян чи компаній вести бізнес з його фігурантами.

За лінією Держдепу санкції запроваджені проти двох фізичних осіб та 12 компаній із балканських країн. До списку внесено лідера "Сербських правих" Мишу Вацича та голову Сербської народної партії Ненада Поповича за зв'язки з рф. Вацич був спостерігачем на псевдореферендумі щодо "приєднання" окупованих українських регіонів. Попович, йдеться у пресрелізі, "використовує зв'язки у Кремлі" для свого бізнесу.

Американська влада внесла до списку санкцій зареєстровану в ОАЕ судноплавну компанію Kazan Shipping Incorporated, а також зареєстровані в Ліберії Progress Shipping Company Limited і Gallion Navigation Incorporated.

Крім того, дія рестрикцій поширюється на пов'язані з цими компаніями нафтові танкери Kazan, Ligovsky Prospect та NS Century. Усі три судна зареєстровано під прапором Ліберії.

Як стверджується в заяві Держдепартаменту, судноплавні компанії та пов'язані з ними судна внесені до списку санкцій за "перевезення російської нафти, проданої за ціною вище встановленої стелі".

Нагадаємо, 5 грудня 2022 року набуло чинності ембарго Євросоюзу на морські постачання нафти з рф. Країни "Великої сімки" (G7), ЄС і Австралія запровадили стелю цін на російську нафту, що постачається морем, на рівні $60 за барель.

З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на поставки російських нафтопродуктів. Граничну вартість було визначено на рівні $100 та $45 за барель залежно від категорії нафтопродуктів. Для зміни цих обмежень потрібна згода всіх держав ЄС та членів G7.