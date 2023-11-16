Який вплив на екологію має війна: інтервʼю з міністром захисту довкілля [ Редагувати ]
Більше півтисячі сміттєзвалищ. І це - тільки на Одещині. Відходи в Україні продовжують... просто збирати. Про переробку поки не йдеться. На полігонах регіону щороку ховають близько 1,5 мільйона тонн твердих побутових відходів. І з початком великої війни їх тільки побільшало, бо додалось побутове сміття.
Тож проблема переробки - один з пріорітетів міністерства. На Одещині планують збудувати сім сучасних сміттєпереробних заводів. Коли вони запрацюють? І який вплив війна має на екологію південних регіонів нашої країни? Анна Каменєва поспілкувалась з міністром захисту довкілля та природних ресурсів Русланом Стрільцем. Її інтерв'ю - далі.
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