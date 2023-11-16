Не окупувати Газу та оголосити триденне перемир'я закликає Ізраїль світова спільнота. З різкою критикою операцій в головній лікарні Шифа виступили численні міжнародні організації. Не підбирати Сектор під свій контроль застеріг американський президент Джо Байден.

Самі ж ХАМАСівці, якщо вірити катарським посередникам, готові відпустити частину заручників, за умови, що Ізраїль припинить будь-які атаки на три доби. Чи пристали на ці умови та що насправді криється за стінами головного шпиталю Гази, розбиралася Анна Басова.

Загорнуті у державні прапори та оповиті вінками труни опускають у землю в містечку Равівім. В останню путь напередодні провели 12-річну Ліель Гецроні та її тітку. Обидві загинули під час нападу ХАМАС на кібуц Беері 7-го жовтня. Процедура впізнання тривала понад місяць.

За ці, та інші звірства, Ізраїль відповів повномасштабною військовою операцією. Ось уже кілька тижнів Сектор Гази - оплот терористичного угруповання ХАМАС - атакують на землі, з повітря та навіть під землею.

Напередодні стало відомо - ізраїльські винищувачі знищили резиденцію голови політбюро ХАМАС. Також під прицілом - поліцейський штаб терористів, так звані урядові установи та інженерна лабораторія. Всюди знаходять нові й нові арсенали зброї.

Найзапеклішим місцем протистояння в останню добу стала головна лікарня Гази Шифа.

Даніель Хагарі, речник Армії оборони Ізраїлю:

За даними розвідки, в лікарні зосереджена терористична інфраструктура. Ми знайшли там зброю та навіть військову техніку. А ще - командний центр і технологічні активи ХАМАС.

Про те, що шпиталь зачищатимуть від радикалів, Ізраїль попередив за кілька діб. І навіть доправив до "Шифи" допоміжне спорядження та підрозділ медиків, які володіють арабською мовою. Все - заради порятунку пацієнтів та уникнення жертв.

У самій лікарні натомість стверджують - ударів завдавали просто під час евакуації. Хворих, начебто, вивозили через задимлені коридори.

На світанку по цьому відділенню вгатили ізраїльські окупаційні сили. Тут дитяча реанімація, пацієнти були на штучній вентиляції легень. Ми вивезли їх у коридори, але апарати не працюють без електрики. 29-ть життів під загрозою.

Геть інша правда - в ізраїльських військових. Солдат Джонатан Конрікус від першої особи фільмує відеодокази того, що ХАМАС використовує цивільні об'єкти й людей як живий щит. У палатах та інших лікарняних приміщеннях - склади зброї.

Джонатан Конрікус, речник Армії оборони Ізраїлю:

Це апарат МРТ. А ось що знайшли наші військові кілька хвилин тому. Типовий набір бойовика ХАМАС. Тут АК-47, патрони, гранати, уніформа.

А ось справді медичні предмети. Перев'язочні матеріали та спорядження. Отже, ніякого дефіциту немає.

Та попри відеодокази, Ізраїль укотре звинуватили у надто жорстоких методах. Геть неприйнятною назвала операцію в лікарні Всесвітня Організація Охорони Здоров'я. Лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас закликав - цитую - припинити воювати з лікарнями.

А президент Туреччини Реджеп Ердоган взагалі назвав Ізраїль терористичною державою.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Ви кажете, що ХАМАС - це терористична організація? Це політична партія, вони отримали владу, коли виграли вибори. А що тепер? Ізраїль і Америка забирають в них це законне право!

Не перестаратися закликав Ізраїль і президент США Джо Байден. Вважає: зло повинно бути покаране, але подальша окупація неприпустима.

Джо Байден, президент США:

Єдиним рішенням може бути дві держави, і я чітко дав це зрозуміти Беньяміну Нетаньяху та його військовому кабінету. Окупувати та утримувати Газу буде великою помилкою.

Поки бійці ЦАХАЛу знищують терористів, на дипломатичному фронті добиваються другої цілі - звільнити заручників. Попередньо відомо: ХАМАС готовий віддати 50-х цивільних в обмін на три дні повного припинення вогню. Посередником у перемовах виступає Катар.