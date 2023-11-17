Загалом по Чугуєву росіяни випустили від 7 до 10 ракет С-300.

А вночі ворог завдав ударів по Харківщині ракетами С-300. Цілив по околиці Чугуєва. В місті пошкоджено освітній заклад та декілька приватних будинків. Ворог загалом випустив по місту близько 10 ракет. І всіх їх ще навіть не знайшли - шукають у лісосмугах та полях. Вони можуть становити небезпеку. Докладніше - в матеріалі Світлани Шекери.

Страшний удар мешканці Чугуєва почули опівночі.

Наталія Потапова, жителька Чугуєва:

Взрив сільнєйший. Гарь. На полу лежала. Ну іспугалась сильно. Ну слава богу, все живі. Муж і син. Такое було, шоо страшное дело, под подскочил.

У будинку жінки повибивало всі вікна. Її сина, розповідає, від уламків, які летіли звідусіль, врятував вірний пес.

Наталія Потапова, жителька Чугуєва:

Собака настолько любит его, уже не первый раз при взрывах он ложится на него. Собака ложится на сына, как закрывает, как прикрывает. Можно даже так сказать, что накрыла его от осколков стекла, а так бы наверное посекло бы. Потому что стекол очень много. С 4-х окон.

Сусіду пані Наталі пощастило менше. Величезна вирва від снаряду - прямо біля його будинку. У ньому лишилися хіба тільки стіни. Ані вікон, ані дверей. Люди допомагають накрити посічений дах плівкою, щоб не залило дощем.

Потолок - там трещины такие. Ну хотя бы сегодня крышу сделать. Да хотя бы ещё не крышу сделали, а вже завтра будем дальше окна залепливать.

Вибуховою хвилею повибивало вікна в усіх сусідніх будинках. Уламками ракети посікло й сусідню будівлю навчального закладу.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Пошкоджений освітній заклад, освітній простір, де тобто громада надавала в тому числі послуги для внутрішньо переміщених осіб, для дітей. Зараз оперативно вживаємо заходів щодо ліквідації цих наслідків, інші ще шукаємо - це і відкрита місцевість, і лісопосадки тощо. Але наразі жертв щодо цих там прильотів немає.

Загалом по Чугуєву росіяни випустили від 7 до 10 ракет С-300. І місце падіння частини з них ще шукають. Бо вони можуть бути небезпечними.