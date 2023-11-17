Впродовж двох років 200 роботодавців отримали і компенсації витрат на оплату праці переселенців.

Понад 240 мільйонів гривень виділила держава на створення чи розширення власної справи у Чернівецькій області. В рамках урядової програми "є-Робота" гранти отримали 350 підприємців, а це відповідно створення 700 нових робочих місць. Державну фінансову підтримку та міжнародні ініціативи обговорили під час форуму у Чернівцях. Докладніше - в матеріалі Ольги Лучек.

Тетяна - з міста Бердянська Запорізької області. Півтора року тому переїхала на Буковину. Розпочинати нове життя. Розпочала і власну справу.

Тетяна Ковпак, переленка з Запорізької обл.:

Вийшло легко, дуже привітні люди, дуже привітні підприємці, які нам допомагали. Ми взагалі хотіли їхати за кордон, але зупинилися тут і наразі жодного дня не шкодувала, що ми лишилися.

Тетяна отримала від держави 250 тисяч гривень.

Тетяна Ковпак, переленка з Запорізької обл.:

В місті Хотин у нас відкрився перший реабілітаційний центр завдяки грантовій програмі, допомозі держави, зараз ми відкриваємо центр в Кам'янець-Подільську і плануємо в Чернівцях.

Тетяні отримати грант було не складно. Проте у її рідних та знайомих все ж труднощі виникли.

Тетяна Ковпак, переленка з Запорізької обл.:

Були складності у моєї мами, складнощі ще є у друзів, чекаємо, бо немає поки коштів у держави, щоби виплатити ці гранти. Але мені особисто з моїм бізнес-планом, я так розумію, він був правильно вчасно поданий і правильно складений.

Аби оговорити шляхи полегшення отримання державної підтримки та інші міжнародні ініціативи для переселенців - у Чернівцях провели форум.

Катерина Савицька, голова Польового офісу (Чернівці) Представництва Агентства ООН у справах біженців в Україні:

Хтось прибуває, має соціальні контакти, хтось приїжджає і в нього тут немає близьких, друзів, родичів, хтось може працювати дистанційно в силу своєї роботи, а комусь потрібна допомога аби знати про якісь грантові програми, навчальні програми щоб мати можливість тут на місці шукати вже роботу.

Обговорили й успішні приклади відкриття чи розширення власної справи у рамках урядової програми "є-Робота". А таких - чимало. Лише на Буковині - 350 підприємців отримали гранти. Відповідно створено і нові робочі місця, працевлаштовано понад 700 людей.

Любов Кожолянко, директорка Чернівецького обласного центру зайнятості:

На наступний рік так само плануємо продовжувати цю програму, тому що бачимо наскільки вона працює, дійсно ефективна на теренах Чернівецької області. Це і в галузі медицини, громадського харчування, і легкій промисловості, у нас є ферми, пасіки, швейні виробництва, які розширювалися.

Альона Атаманюк, перша заступниця голови Чернівецької обласної військової адміністрації:

Минулий рік і поточний дав хороший результат, адже по всіх комплексних програмах фінансування "є-Робота" було профінансовано бізнес Чернівецької області понад ніж на 240 мільйонів гривень. Сьогодні ми говоримо про вихід по показниках на довоєнний рівень.

Впродовж двох років 200 роботодавців отримали і компенсації витрат на оплату праці переселенців. Загалом суми таких нарахувань перевищили 6 мільйонів гривень.