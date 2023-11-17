Кордони блокують польські перевізники, які раніше вантажі возили до білорусі та росії.

10-й день польські перевізники блокують українські вантажівки. Через протести поляків в очікуванні на кордоні понад 3,5 тисячі фур. У водіїв закінчуються продукти. Воду час від часу їм підвозить польська поліція. Українські перевізники готують гуманітарну допомогу своїм колегам по той бік кордону. Детальніше про ситуацію на прикордонні розкаже Христина Гашенко.

З польського боку на в'їзд в Україну очікують понад 3 тисячі 600 вантажівок. Водіям у фурах доводиться жити більше тижня. Три пункти пропуску для валикогабаритних вантажів заблоковані на вʼїзд в Україну.

Олександра Кучковська, речниця Львівського прикодонного загону:

Враховуючи те, що на Краківці і Раві-Руській спостерігається ускладнення у русі, то більшість вантажівок обрали перетин у пункті пропуску Шегині. Там 1400 вантажівок, вона є найбільшою. І ми спільно з нашими колегами з Польщі та співробітниками митниці докладаємо усіх зусиль, щоб у пункті пропуску Шегині максимальна кількість вантажівок перетнула кордон.

Водії, які перетнули кордон виснажені тривалими чергами. Діляться порадами для тих, хто планує їхати у Польщу.

Володимир, водій вантажівки:

Хай хто мене почує і бачить, нехай запасається водою, харчами, запасним трусами. Бо там ніхто нічого не дає. Хіба польська поліція може води привезти.

У чергах перівезники і на в'їзд до Польщі.

Христина Гашенко, кореспондент:

На Волині під блокадою польських перевізників пункт пропуску Ягодин. На Львівщині - Рава-Руська. Щоб потрапити до ЄС, водіям доводится чекати у електронній черзі, а згодом - і тут на пункті пропуску.

Чекає на проїзд і Григорій. З Тернополя до Литви везе солодощі. Розповідає, в українській електронній черзі вже більше 10 днів.

Григорій, водій вантажівки:

В електронній черзі відтерміновується, раніше у мене було в'їзд на 6 з копійками і було написано, що чергу скасовано 16 листопада о 8-й годині. Тепер у мене пише, що чергу буде скасовано у 16…вона відтерміновується.

У Польщі протестувальники пропускають одну вантажівку на годину. Без черги лише спец-транспорт та гуманітарну допомогу.

Петро, водій вантажівки:

За ніч там машин 12 запустили і я думав, що я заїду. Це просто жах, іздевательство не тільки над шоферами, але над українцями, іздевательство. . То ж в голову не вкладається. Тут війна…

Скільки днів ще доведеться стояти на кордоні українські водії не знають.

Повернувшись у Україну перевізники підраховують збитки. Олег Войт - власник фірми та водій. З Європи в Україну везе промислове обладнання.

Олег Войт, водій вантажівки:

Один день простою контейнера коштує 75 євро. За 4 дні цього і ще плюс із своєї кишені водіям на харчі, солярка, тому що то постійно пального йде більше в черзі. Так, якщо в середньому брати на легко, думаю, євро 250-300 на машину.

Через блокування зросли ціни на доставку вантажів, розповідають самі ж перевізники.

Ігор Дяків, водій вантажівки:

Ціна піднялася десь в порядку 0, 4-0,5 євро на кілометр. Немає машин. Якщо я робив в середньому 3 рейси, а зараз роблю 1. Мені треба фірму отримати якось, заробітну плату заплати, відрядження заплатити. Матеріальні запчастини треба додати. І ринок регулює то.

У польських перевізників вимоги незмінні. Зокрема - повернути систему лімітів для українських фур. На цьому вони вкотре наголосили на попереджувальній акції паротесту на словацько-українському кордоні.

Ми тут є на місці. Будемо блокувати виїзд з України, щоб та черга була по тій стороні. Разом із колегами із Словаччини відправили лист до Європейської комісії, щоб якнайшвидше повернути систему лімітів Україні.

Перевізники кажуть - це знищать український ринок. Оскільки ще й порти заблоковані.

Роман Тимчишин, водій вантажівки:

Нас хочуть поставити в цю саму ситуацію, в цій ми були до війни, тобто ми будемо мати обмежену квоту дозволів, які довзволять заїздами нашим автомобілям на критерію Польщі до серпня місяця. Після цього на нашому ринку будуть працювати виключно і тільки польські перевізники. Ми це вже проходили і ми в ні в якому випадку не будемо на це погоджуватися.

Кордони блокують польські перевізники, які раніше вантажі возили до білорусі та росії.

Валентин Усименко, керівник ради регіону учасників Асоціації міжнародних перевізників України Львівської та Івано-Франківської областей:

Перевізники центральної Польщі заходу країни, навіть наших прикордонних міст, вони не дуже підтримують ту акцію. Якщо так розібратися. Польске змпд-міжнародних перевізників Польщі таж не підтримує цієї акції, розумієте, робота служб відповідної. Відібрали той контингент, яка вигідна, яка підпадає і вони то створюють.

Допоки польські страйкарі продовжують акцію протесту, українські перевізники спільно із діаспорою у Польщі організовують продуктову допомогу для колег, які застрягли у чергах на кордоні.