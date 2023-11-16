У центрі Софії у день матчу збірних Болгарії та Угорщини відбулася акція протесту за участю майже 5 тисяч футбольних уболівальників, повідомило болгарське національне телебачення.

Незабаром почалися зіткнення, поліцейські застосували водомети та сльозогінний газ. За даними ЗМІ, постраждали щонайменше 12 людей.

Протестувальники вимагають відставки Борислава Михайлова, який понад 18 років очолює Болгарський футбольний союз (БФС).

Збірна Болгарії посідає останнє, п'яте місце у групі G відбіркового турніру до Євро-2024. На сьогоднішній матч з Угорщиною за рішенням БФС уболівальників не пустили.

Для придушення протестів у Софії залучили 1600 поліцейських, передає видання Gol.bg. Протестувальники почали кидати у поліцейських каміння та запальні суміші.

Потім поліція застосувала водомети та газ, розігнавши натовп з вулиці Йосипа Гурка. У деяких постраждалих травми голови, зазначають ЗМІ. Також є затримані, їхня кількість не уточнюється.

Видання Iskra публікує фотографії з протестувальниками, які вийшли з плакатами "18 років достатньо!"

За даними видання, хулігани підпалили сміттєві баки та трощили вітрини магазинів. Приблизно за дві години після початку протестів заворушення припинилися.

Нагадаємо, Еритрея заборонила своїй футбольній збірній грати виїзні матчі, щоб футболісти не розбіглися з країни.